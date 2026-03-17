Reprezentacja Polski otrzymała znakomite wieści z Anglii. Do treningów z zespołem wrócił Matty Cash, który zmagał się z kontuzją łydki. Aston Villa potwierdziła udział obrońcy w zajęciach.

IMAGO/ PressFocus Na zdjęciu: Matty Cash (Tottenham Hotspur - Aston Villa)

Matty Cash nie dokończył spotkania z Chelsea w 29. kolejce Premier League. Boczny obrońca nie wyszedł na drugą połowę rywalizacji z The Blues i wydawało się, że reprezentacja Polski może stracić kluczowego zawodnika tuż przed zgrupowaniem. Już 26 marca Biało-Czerwoni zmierzą się z Albanią w półfinału baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2026.

Aston Villa nie mogła skorzystać z usług defensora w starciach z Lille i Manchesterem United. Jednak coraz więcej wskazuje na to, że 28-latek będzie gotowy do gry już w rewanżowy pojedynku z francuską ekipą. Świadczą o tym zdjęcia z wtorkowego treningu ekipy z Birmingham.

Cash back in full training – available for Lille/West Ham. ✅

Reprezentant Polski został uwieczniony na przynajmniej jednej fotografii, która została wykonana podczas zajęć grupowych. Oczywiście to nie oznacza, że Cash na pewno wystąpi w czwartkowym pojedynku z Lill, jednak zdecydowanie przybliża go do gry w meczu z Albanią.