Zero. To liczba Hiszpanii na MŚ 2026

Hiszpania przystępuje do finału Mistrzostw Świata 2026 i starcia z Argentyną jako niewielki faworyt. Podopieczni Luisa de la Fuente mogą pochwalić się imponującym wynikiem podczas tego mundialu.

Icon Sportswire/ AP Images/ Alamy Na zdjęciu: Francja - Hiszpania

Hiszpania nie dała się zaskoczyć

Hiszpania, podobnie jak Argentyna, ma za sobą siedem spotkań na Mistrzostwach Świata 2026. La Furia Roja rozopczęła turniej od sensacyjnego remisu z Republiką Zielonego Przylądka, a następnie wygrała sześć pojedynków z rzędu – każdy w regulaminowym czasie.

Zespół prowadzony przez Luisa de la Fuente na tym mundialu stracił tylko jedną bramkę. Sposób na hiszpańską defensywę znalazła tylko Belgia – w 41. minucie ćwierćfinałowej potyczki Unai Simon musiał sięgać do siatki po strzale Charlesa De Ketelaere.

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Mistrzowie globu z 2010 roku na trwającym turnieju nie tylko nie przegrali ani jednego meczu, ale także… nie przegrywali przez ani jedną sekundę. Hiszpania na MŚ 2026 nie musiała odrabiać strat.

Opta zauważa, że do tej pory tylko Włosi, w 1938 i 1982 roku, a także Niemcy w 1990 roku zaliczyli bezbłędny mundial. Tylko te dwie reprezentacje (w trzech wymienionych przypadkach) sięgnęły po złote medale i nie przegrywały w trakcie trwania rywalizacji o tytuł.