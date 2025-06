Zbigniew Boniek ostro ws. Lewandowskiego. „Tylko ciemnota uwierzy”

PressFocus Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Mocny wpis Zbigniewa Bońka

Reprezentacja Polski przygotowuje się do wtorkowego starcia w Helsinkach z Finlandią (godz. 20:45) w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026. Przed meczem wybuchł konflikt na linii Michał Probierz – Robert Lewandowski. Selekcjoner odebrał opaskę kapitana napastnikowi Barcelony, a ten w reakcji ogłosił, że nie zagra więcej w kadrze, dopóki za wyniki będzie odpowiadać Probierz.

W poniedziałek „Przegląd Sportowy Onet” ujawnił, że rada drużyny miała stać za zmianą kapitana. Później PZPN zdementował medialne doniesienia. Teraz do całej sprawy odniósł się Zbigniew Boniek. Nie szczędził słów krytyki w kierunku osób, które uwierzyły w narrację o rzekomym buncie zawodników wobec kapitana. W ostrym wpisie na platformie X wyraził swoje zdumienie.

Zobacz również: Reprezentacja Polski jest jak pogoda (WIDEO)

„Zawsze mówiłem, że Robert Lewandowski jest problemem dla przeciwników, a nie dla nas. Okazuje się, że niekoniecznie. Wstyd” – napisał Boniek. „Znając piłkarzy na wylot, już widzę jak Bednarek, Kiwior czy Piotrek Zieliński biegną do selekcjonera by zmienił kapitana. Tylko ciemnota może w to uwierzyć” – dodał.

W końcówce wpisu dodał jeszcze jedno, mocne zdanie. „Jak ktoś jest wybitny w tym co robi, to często jest inny od przeciętnych. Prosty lud tego nie rozumie” – zaznaczył. Wtorkowy mecz Finlandia – Polska rozpocznie się o godzinie 20:45.