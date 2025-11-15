Zbigniew Boniek chwali Jana Urbana. Docenił odważny pomysł selekcjonera

Zbigniew Boniek zabrał głos po remisie reprezentacji Polski z Holandią w eliminacjach MŚ 2026. – Jesteśmy na drodze prostej, bo trener Urban wyprowadził nas z wyboistej, po której jechaliśmy jeszcze niedawno - stwierdził w "Polsacie Sport".

PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Jan Urban wciąż niepokonany w kadrze

Reprezentacja Polski zremisowała z Holandią (1:1) w meczu eliminacji mistrzostw świata 2026, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. Biało-Czerwoni na PGE Narodowym w Warszawie objęli prowadzenie w starciu z faworyzowaną drużyną. Gola dla Polski strzelił Jakub Kamiński po świetnej asyście Roberta Lewandowskiego. Goście wyrównali na początku drugiej połowy, gdy Kamila Grabarę pokonał Memphis Depay.

Polacy mają już zapewniony udział w barażach o awans na mundial i tylko matematyczne szanse na bezpośredni awans, który w grupie jest praktycznie zagwarantowany dla Holandii. Po spotkaniu głos zabrał były prezes PZPN, Zbigniew Boniek.

– Na razie jesteśmy na drodze prostej, bo trener Urban wyprowadził nas z wyboistej, na po której jechaliśmy jeszcze niedawno. Na wzniosłe przymiotniki i wielkie owacje przyjdzie jeszcze czas. Natomiast trzeba powiedzieć, że w piątek nasza reprezentacja, po raz kolejny i to był najlepszy od dawien dawna mecz, pokazała, że stabilizacja i proste rozwiązania taktyczne prowadzą do tego, iż można z drużyną teoretycznie mocniejszą grać jak równy z równym – stwierdził w rozmowie z „Polsat Sport”.

Zaskoczeniem dla wielu był brak typowego defensywnego pomocnika w składzie Urbana. – Dzisiaj już coraz więcej drużyn gra bez przecinaka, bo numer „sześć” też musi umieć rozgrywać piłkę. Dzisiaj drużyny są bardzo ciasno ustawione, piłkarze operują blisko siebie i zawodnik inteligentny na tej pozycji potrafi się zaadaptować znakomicie, co wczoraj widzieliśmy po Zielińskim – dodał były prezes PZPN.