Yamal ujawnił. Taki plan miała Hiszpania

Hiszpania w 2. kolejce fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026 w efektownym stylu pokonała Arabię Saudyjską. Po ostatnim gwizdku wypowiedział się m.in. Lamine Yamal.

AP Photo/ Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal z debiutanckim golem na MŚ

W meczu otwarcia, a więc w starciu z Republiką Zielonego Przylądka, Lamine Yamal pojawił się na boisku dopiero w drugiej połowie. Jednak starcie z Arabią Saudyjską rozpoczął w podstawowym składzie, a Hiszpania już w pierwszej połowie rozstrzygnęła losy rywalizacji w Atlancie.

Gwiazdor Barcelony w 10. minucie skorzystał z dogrania Mikela Oyarzabala i zdobył swoją debiutancką bramkę na mundialu. W przerwie 18-latek został zmieniony przez Yeremy’ego Pino i zakończył udział w tym pojedynku jeszcze przed zmianą stron.

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– Plan był taki, żeby wyjść w pierwszej połowie i móc odpocząć. Wszystko poszło tak, jak chcieliśmy, bo przy 3-0 mogłem odpocząć. Wszyscy chcieliśmy wygrać, zawsze marzyłem o strzeleniu gola i grze na mundialu – przyznał Yamal, cytowany przez Jijantes FC.

W ostatniej kolejce fazy grupowej Hiszpania zmierzy się z Urugwajem. Hitowe spotkanie odbędzie się 27 czerwca na Estadio Akron w Zapopan.