Yamal odpowiedział na krytykę Hiszpanii. „Nie potrafię tego zrozumieć”

Hiszpania po remisie z Republiką Zielonego Przylądka spotkała się ze sporą krytyką w kraju. Odpowiedział na nią Lamine Yamal w rozmowie z "EL PAIS".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal odpowiada na krytykę kadry

Reprezentacja Hiszpanii ma za sobą bardzo słaby początek Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Piłkarze La Furia Roja tylko zremisowali swoje pierwsze spotkanie z drużyną Republiki Zielonego Przylądka i z tego też powodu w kraju wybuchła wielka dyskusja o przygotowaniu zespołu, jego grze oraz wyborach personalnych selekcjonera.

Mistrzowie Europy od samego początku mistrzostw, a nawet długo przed nimi, wymieniani byli w gronie ścisłych faworytów do zwycięstwa. Trudno się dziwić, bowiem to genialne pokolenie dwa lata temu zachwyciło Stary Kontynent, a teraz to samo ma uczynić w globalnej skali. Niemniej faktycznie krytyka po remisie ze zdecydowanie niżej notowanym zespołem mocno rozlała się po Hiszpanii. Odpowiedział na nią Lamine Yamal w rozmowie z „EL PAIS”.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

– To dopiero pierwsza kolejka, Hiszpania i Portugalia zdobyły po jednym punkcie, Argentyna i Francja wygrały, a wy już uważacie, że obie te drużyny dotrą do finału. A to dopiero pierwsza kolejka Mistrzostw Świata. Nie potrafię tego zrozumieć – zamiast cieszyć się meczami, chcecie wyciągać zbyt pochopne wnioski; dla was Hiszpania jest po prostu fatalna. Ci, którzy się znają, wiedzą, a ci, którzy się nie znają, nie wiedzą – skomentował gwiazdor FC Barcelony oraz reprezentacji Hiszpanii w rozmowie z „EL PAIS”, cytowany przez „BarcaInfo”.

Zobacz także: Hiszpania musi odkupić winy. Yamal pociągnie zespół?!