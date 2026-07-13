Yamal i Mbappe porównani przed hitem MŚ. To ich łączy

18:00, 13. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Diario AS

Lamine Yamal i Kylian Mbappe już 14 lipca staną naprzeciw siebie w pojedynku o finał Mistrzostw Świata 2026. Obu piłkarzy porównał Pau Cubarsi, reprezentant Hiszpanii.

Kylian Mbappe i Lamine Yamal
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Goal Pix/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Lamine Yamal

Yamal i Mbappe zestawieni przed półfinałem

W pierwszym półfinale Mistrzostw Świata 2026 dojdzie do hitowego starcia. Na AT&T Stadium w Arlington w stanie Teksas odbędzie się mecz Francja – Hiszpania. Największą gwiazdą Trójkolrowych jest Kylian Mbappe, natomiast w szeregach La Furia Roja tym mianem legitymuje się Lamine Yamal.

Przed tą rywalizacją o napastnika Les Bleus został zapytany Pau Cubarsi, defensor ekipy Luisa de la Fuente. – Mbappe? Nie boję się go. Odczuwam dokładnie zero strachu – przyznał obrońca Barcelony w rozmowie z Diario AS.

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– Ale wszyscy znają jego umiejętności. Nawet jeśli nie jest zaangażowany w mecz, może zmienić jego przebieg szybką akcją – kontynuował reprezentant Hiszpanii. – Jest wyjątkowy. Dokładnie tak, jak Lamine Yamal. Trzeba być czujnym przez 90 minut – zakończył Cubarsi.

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