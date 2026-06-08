USA nie wpuści sędziego! To arbiter MŚ 2026

17:29, 8. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Romain Molina

Mistrzostwa Świata 2026 rozpoczynają się już w czwartek. Zbliżający się start turnieju nie oznacza, że rozwiązano już wszystkie problemy jego uczestników. USA zablokowało wjazd jednego z sędziów wyznaczonych do prowadzenia meczów mundialu.

Omar Artan (AS FAR Rabat - Mamelodi Sundowns)
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Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Omar Artan (AS FAR Rabat - Mamelodi Sundowns)

MŚ 2026: ogromne problem sędziego z Afryki

Tym pechowcem jest Omar Abdulkadir Artan. Somalijczyk został nominowany przez FIFA do sędziowania podczas Mistrzostw Świata 2026, jednak nie otrzymał zgody na wjazd na terytorium Stanów Zjednoczonych. Sytuację 34-latka opisuje Romain Molina.

– Ze względu na trudności z uzyskaniem wizy, Artan korzystał z pomocy ambasady somalijskiej w Nairobi, która umożliwiła mu uzyskanie paszportu dyplomatycznego. To okazało się niewystarczające dla amerykańskich władz, które natychmiast odesłały go z powrotem – ujawnił francuski dziennikarz.

Omar Artan w 2025 roku poprowadził rewanżowe spotkanie w finale CAF Ligi Mistrzów pomiędzy Pyramids FC i Mamelodi Sundowns.. Natomiast blisko 12 miesięcy później, również w finale CAF LM, był rozjemcą meczu FAR Rabat – Mamelodi.

Arbiter urodzony w Mogadiszu w ubiegłym roku został wybrany przez CAF (Confédération Africaine de Football – Afrykańska Konfederacja Piłkarska) najlepszym sędzią kontynentu.

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