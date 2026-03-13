Urban zaplanował dużą zmianę! Wielki powrót reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski po dwóch latach przerwy wraca na stadion Legii Warszawa. Jak przekazał Przegląd Sportowy Onet, to właśnie tam kadra Jana Urbana będzie trenować podczas marcowego zgrupowania.

Just Pictures GmbH / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Reprezentacja Polski w czwartek (26 marca) zagra jeden, z miejmy nadzieje dwóch meczów podczas nadchodzącego zgrupowania. W półfinale baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2026 podopieczni Jana Urbana zmierzą się z Albanią. W przypadku awansu do finału czekać nas będzie jeszcze jedno starcie z Ukrainą lub Szwecją. Pierwszy mecz zagramy na PGE Narodowym, zaś drugi ew. na wyjeździe.

Przegląd Sportowy Onet poinformował, że Jan Urban wraz ze sztabem szkoleniowym zdecydowali się na ważną zmianę, jeśli chodzi o przygotowania do meczu. Wcześniej drużyna trenowała na PGE Narodowym. Natomiast tym razem prawdopodobnie będzie to stadion Legii Warszawa. Ostatni raz Biało-Czerwoni byli na obiekcie Wojskowych w listopadzie 2023 roku przy okazji starcia z Czechami.

Jesienią 2024 roku ówczesny selekcjoner Michał Probierz wybrał ośrodek LTC, a kolejne zgrupowania, jeśli miały miejsce w Warszawie, obiektem treningowym był PGE Narodowy. Z kolei za kadencji Jana Urbana w przypadku stolicy zawsze był to Stadion Narodowy.

Sztab analizował dwa scenariusze. Jednym był obiekt Legii Warszawa przy Łazienkowskiej, a drugim ośrodek LTC. Większe prawdopodobieństwo, że wybór padł na stadion, ponieważ źródło sugeruje, że trwa dopinanie ostatnich szczegółów. Treningi od poniedziałku do środy będą tylko i wyłącznie w godzinach popołudniowych.

Co w przypadku awansu do finału? Jeśli trafimy na Ukrainę, mecz odbędzie się w Hiszpanii. Wtedy reprezentacja od razu dzień po meczu uda się na Półwysep Iberyjski. Z kolei, jeśli naszym rywalem będzie Szwecja, kadra Jana Urbana do końca tygodnia zostanie w Polsce.