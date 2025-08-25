Urban skreślił dwóch reprezentantów. Oni nie dostaną powołania

Reprezentacja Polski zagra we wrześniu z Holandią i Finlandią. W piątek (29 sierpnia) Jan Urban ogłosi pierwsze powołania. Jak podaje TVP Sport, w kadrze nie znajdą się Paweł Dawidowicz i Bartosz Bereszyński.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Dawidowicz i Bereszyński bez powołania! Wiadomo, co przesądziło

Reprezentacja Polski ma przed sobą kluczowe zgrupowanie, które może przesądzić o losach ewentualnego awansu na Mistrzostwa Świata 2026. Po porażce z Finlandią sytuacja Biało-Czerwonych jest nieco bardziej skomplikowana. Bezpośrednie spotkanie prawdopodobnie rozstrzygnie o tym, kto zajmie 2. miejsce w grupie i zagra w przyszłym roku w barażach o awans na mundial.

Za nieco ponad tydzień Jan Urban po raz pierwszy poprowadzi reprezentację Polski w roli selekcjonera. Zanim to się stanie, w piątek (29 sierpnia) ogłoszone zostaną powołania na wrześniowe zgrupowanie. Wiadomo, że z planów szkoleniowca wypadł Jakub Moder, który zmaga się z kontuzją pleców. Feyenoord nie zgodził się na udział pomocnika w zbliżających się meczach reprezentacji.

Okazuje się, że Moder to tylko jeden z kilku zawodników, których nie zobaczymy w najbliższych dwóch meczach. Jak podaje TVP Sport, powołania nie dostaną również Paweł Dawidowicz oraz Bartosz Bereszyński. Powód nie może zaskakiwać, ponieważ w przypadku obu piłkarzy przesądził fakt, że żaden z nich nie znalazł jeszcze nowego klubu.

Dawidowicz wraz z końcem czerwca opuścił Hellas Werona. Wydawało się, że środkowy obrońca jest blisko przenosin do Arabii Saudyjskiej, lecz niespodziewanie temat transferu ucichł i nie wiadomo, jaka przyszłość czeka 30-latka. Z kolei Bereszyński prawie dwa miesiące temu rozstał się z Sampdorią. Choć był przymierzany do Legii czy Palermo, nadal nie zdecydował się związać z nowym pracodawcą.