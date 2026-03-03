Urban powinien z niego zrezygnować?! „Pietuszewski i Nowak bardziej zasługują na powołanie”

Jan Urban niebawem ogłosi powołania na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Na kanale Meczyki.pl dziennikarz Mateusz Rokuszewski zasugerował, że słabo gra Kamil Grosicki. Bardziej niż on na powołanie zasługuje np. Oskar Pietuszewski czy Bartosz Nowak.

Pietuszewski i Nowak są w lepszej formie niż Grosicki

Reprezentacja Polski za trzy tygodnie zagra baraże o awans na Mistrzostwa Świata 2026. W półfinale przeciwnikiem Biało-Czerwonych będzie Albania. Z kolei w przypadku awansu do finału podopieczni Jana Urbana zmierzą się ze Szwecją lub Ukrainą. Według medialnych przecieków powołanie na marcowe zgrupowanie powinien otrzymać Oskar Pietuszewski.

Oficjalnie listę powołanych poznamy w późniejszym terminie. Jan Urban ma jeszcze trochę czasu, aby skompletować kadrę na baraże. Mateusz Rokuszewski w programie na kanale Meczyki.pl zauważył, że biorąc pod uwagę formę, na powołanie nie bardzo zasługuje Kamil Grosicki. W lepszej dyspozycji są wspomniany Pietuszewski czy Bartosz Nowak.

– Grosicki gra bardzo słabo. To trzeba podkreślić w kontekście powołań. To ciekawa sprawa, gdy zastanawiamy się nad tym, czy Pietuszewski, czy [Bartosz] Nowak. Nie ukrywajmy, że Grosicki jest dla nich konkurentem. Ma tę przewagę, że był już w reprezentacji, ale patrząc na jego formę, zasługuje na powołanie mniej niż wspomniani piłkarze – powiedział Mateusz Rokuszewski.

Grosicki jest zawodnikiem Pogoni Szczecin. Na boiskach Ekstraklasy w tym sezonie zdobył 6 goli i zaliczył 5 asyst w 23 meczach. Oficjalna data powołań nie jest jeszcze znana. Polska zagra z Albanią w czwartek 26 marca. Lista powołanych powinna się ukazać w okolicach ostatniego weekendu ligowego, czyli orientacyjnie w przedziale od 19 do 22 marca.