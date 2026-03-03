Urban powinien z niego zrezygnować?! „Pietuszewski i Nowak bardziej zasługują na powołanie”

Pietuszewski i Nowak są w lepszej formie niż Grosicki
Reprezentacja Polski za trzy tygodnie zagra baraże o awans na Mistrzostwa Świata 2026. W półfinale przeciwnikiem Biało-Czerwonych będzie Albania. Z kolei w przypadku awansu do finału podopieczni Jana Urbana zmierzą się ze Szwecją lub Ukrainą. Według medialnych przecieków powołanie na marcowe zgrupowanie powinien otrzymać Oskar Pietuszewski.
Oficjalnie listę powołanych poznamy w późniejszym terminie. Jan Urban ma jeszcze trochę czasu, aby skompletować kadrę na baraże. Mateusz Rokuszewski w programie na kanale Meczyki.pl zauważył, że biorąc pod uwagę formę, na powołanie nie bardzo zasługuje Kamil Grosicki. W lepszej dyspozycji są wspomniany Pietuszewski czy Bartosz Nowak.
– Grosicki gra bardzo słabo. To trzeba podkreślić w kontekście powołań. To ciekawa sprawa, gdy zastanawiamy się nad tym, czy Pietuszewski, czy [Bartosz] Nowak. Nie ukrywajmy, że Grosicki jest dla nich konkurentem. Ma tę przewagę, że był już w reprezentacji, ale patrząc na jego formę, zasługuje na powołanie mniej niż wspomniani piłkarze – powiedział Mateusz Rokuszewski.
Grosicki jest zawodnikiem Pogoni Szczecin. Na boiskach Ekstraklasy w tym sezonie zdobył 6 goli i zaliczył 5 asyst w 23 meczach. Oficjalna data powołań nie jest jeszcze znana. Polska zagra z Albanią w czwartek 26 marca. Lista powołanych powinna się ukazać w okolicach ostatniego weekendu ligowego, czyli orientacyjnie w przedziale od 19 do 22 marca.