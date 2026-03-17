Urban pominie dwóch kadrowiczów?! Padły nazwiska

Reprezentacja Polski zagra w marcu o awans na Mistrzostwa Świata 2026. Jan Urban ogłosi powołania w najbliższy piątek 20 marca. Jak podaje Radio Zet, w kadrze może zabraknąć dwóch piłkarzy.

Ziółkowski i Rózga bez powołania? Mają zagrać w kadrze U21

Reprezentacja Polski za tydzień zagra z Albanią na PGE Narodowy w Warszawie półfinał baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2026. W przypadku zwycięstwa rywalem Biało-Czerwonych w finale będzie zwycięzca meczu Ukraina – Szwecja. Powołania na marcowe zgrupowanie zostaną ogłoszone w piątek (20 marca). Jan Urban ma pominąć dwóch zawodników, którzy byli powołani w listopadzie.

Mateusz Ligęza, dziennikarz Radia Zet poinformował, że ważą się losy powołania na baraże Jana Ziółkowskiego i Filipa Rózgi. Obaj mogą zostać pominięci przy ustalaniu składu. Natomiast niewykluczone, że znajdą się wtedy w reprezentacji do lat 21. W kadrze Jerzego Brzęczka dojdzie także inne nowe nazwisko. Z U19 zostanie przesunięty Wojciech Mońka, środkowy obrońca Lecha Poznań.

Polska przed meczem z Albanią ma kilka problemów kadrowych. Ze względu na kontuzje na pewno nie zagra Łukasz Skorupski. Ponadto selekcjoner nie będzie mógł skorzystać z Adama Buksy. Napastnik Udinese również znajduje się w gronie kontuzjowanych zawodników. Problemy zdrowotne ma w ostatnim czasie również Matty Cash. Z powodu urazu opuścił dwa ostatnie mecze Aston Villi.

Wracając jednak do Ziółkowskiego i Rózgi, w ich miejsce selekcjoner ma postawić na dwóch młodych zawodników z młodzieżówki. Ostatnio media pisały o powołaniu dla Kacpra Potulskiego oraz świetnie radzącego sobie w Porto Oskara Pietuszewskiego.