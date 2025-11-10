Urban dokonał zmian w powołaniach! Dwóch nowych kadrowiczów

21:12, 10. listopada 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Łączy Nas Piłka

Jan Urban musiał dokonać zmian w powołaniach na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Z listy skreśleni zostali Łukasz Skorupski, Krzysztof Piątek i Jan Bednarek. W ich miejsce powołano dwóch zawodników.

Jan Urban
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Mateusz Kochalski i Bartosz Bereszyński z awaryjnym powołaniem

Reprezentacja Polski ma przed sobą ostatnie dwa mecze w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026. W poniedziałek (10 listopada) rozpoczęło się zgrupowanie w Warszawie. Natomiast już pierwszego dnia Jan Urban i sztab szkoleniowy musieli dokonać zmian na liście powołań. Ze względu na kontuzje w najbliższych meczach udziału nie wezmą: Łukasz Skorupski, Jan Bednarek i Krzysztof Piątek.

Łukasz Skorupski w trakcie ligowego meczu doznał znacznego uszkodzenia mięśnia dwugłowego uda. Krzysztof Piątek naciągnął mięsień przywodziciel długi, natomiast Jan Bednarek doznał naciągnięcia więzadła w kolanie. Te urazy uniemożliwiają zawodnikom udział w zgrupowaniu – powiedział Jacek Jaroszewski, lekarz reprezentacji Polski.

Na oficjalnej stronie Łączy Nas Piłka pojawił się komunikat, w którym poinformowano o zmianach w kadrze. Na listopadowym zgrupowaniu w miejsce kontuzjowanych zawodników pojawią się: Mateusz Kochalski (Karabach Agdam) i Bartosz Bereszyński (Palermo FC).

Przypomnijmy, że dopiero we wtorek w Warszawie pojawi się Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski poleciał do Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że w Nowym Jorku weźmie udział we włączeniu podświetlenia Empire State Building w barwy biało-czerwone z okazji Dnia Niepodległości, które obchodzone jest 11 listopada.

Biało-Czerwoni zmierzą się w piątek (14 listopada) z Holandią, a kilka dni później (17 listopada) w poniedziałek zagrają z Maltą.

