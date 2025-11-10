Lewandowski spóźni się na zgrupowanie! Zatrzymało go ważne wydarzenie

Robert Lewandowski włączy podświetlenie Empire State Building w Nowym Jorku - poinformował Paweł Żuchowski z RMF FM. To właśnie dlatego kapitan Biało-Czerwonych spóźni się na zgrupowanie.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski włączy podświetlenie Empire State Building z okazji Dnia Niepodległości

Reprezentacja Polski w poniedziałek (10 listopada) rozpoczęła zgrupowanie w Warszawie. Biało-Czerwoni mają przed sobą ostatnie dwa mecze w ramach eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Najpierw na Stadionie Narodowym zmierzą się z Holandią, a kilka dni później zagrają na wyjeździe z Maltą. Wszystko wskazuje na to, że podopieczni Jana Urbana zajmą 2. miejsce w grupie i zagrają w barażach.

Wiadomo już, że pierwszy dzień zgrupowania opuści Robert Lewandowski. Napastnik miał wybrać się w podróż do USA, ale jak dotąd nie było wiadomo, jaki był cel podróży. Nowe informacje ws. nieobecności 37-latka przekazał Paweł Żuchowski z RMF FM.

Okazuje się, że Robert Lewandowski poleciał do Nowego Jorku z konkretnym zadaniem. Reprezentant Polski włączy podświetlenie Empire State Building w barwy biało-czerwone z okazji Dnia Niepodległości. Co ciekawe, to pierwszy raz w historii, gdy historyczny wieżowiec w Stanach Zjednoczonych będzie podświetlony w nasze narodowe barwy.

To będzie wyjątkowy wieczór w Nowym Jorku. Robert Lewandowski włączy podświetlenie Empire State Building w barwy biało-czerwone przed Dniem Niepodległości. @RMF24pl będzie na miejscu. Ikona Nowego Jorku zostanie po raz pierwszy podświetlona w polskie barwy. — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) November 10, 2025

Jeszcze w niedzielę Lewandowski był w Hiszpanii, gdzie rozegrał pełne dziewięćdziesiąt minut w meczu Celta Vigo – Barcelona. Duma Katalonii pokonała rywali (4:2), a napastnik zdobył pierwszego hat-tricka w sezonie 2025/2026. Jak dotąd w 12 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach zdobył 7 bramek. Warto dodać, że jego umowa z Blaugraną wygasa w czerwcu przyszłego roku.