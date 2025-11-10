Lewandowski spóźni się na zgrupowanie! Zatrzymało go ważne wydarzenie

Lewandowski włączy podświetlenie Empire State Building z okazji Dnia Niepodległości
Reprezentacja Polski w poniedziałek (10 listopada) rozpoczęła zgrupowanie w Warszawie. Biało-Czerwoni mają przed sobą ostatnie dwa mecze w ramach eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Najpierw na Stadionie Narodowym zmierzą się z Holandią, a kilka dni później zagrają na wyjeździe z Maltą. Wszystko wskazuje na to, że podopieczni Jana Urbana zajmą 2. miejsce w grupie i zagrają w barażach.
Wiadomo już, że pierwszy dzień zgrupowania opuści Robert Lewandowski. Napastnik miał wybrać się w podróż do USA, ale jak dotąd nie było wiadomo, jaki był cel podróży. Nowe informacje ws. nieobecności 37-latka przekazał Paweł Żuchowski z RMF FM.
Okazuje się, że Robert Lewandowski poleciał do Nowego Jorku z konkretnym zadaniem. Reprezentant Polski włączy podświetlenie Empire State Building w barwy biało-czerwone z okazji Dnia Niepodległości. Co ciekawe, to pierwszy raz w historii, gdy historyczny wieżowiec w Stanach Zjednoczonych będzie podświetlony w nasze narodowe barwy.
Jeszcze w niedzielę Lewandowski był w Hiszpanii, gdzie rozegrał pełne dziewięćdziesiąt minut w meczu Celta Vigo – Barcelona. Duma Katalonii pokonała rywali (4:2), a napastnik zdobył pierwszego hat-tricka w sezonie 2025/2026. Jak dotąd w 12 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach zdobył 7 bramek. Warto dodać, że jego umowa z Blaugraną wygasa w czerwcu przyszłego roku.