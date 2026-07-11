Arsenal zainteresował się spadkowiczem Premier League

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Konstantinos Mavropanos przykuł uwagę Arsenalu

Arsenal planuje wzmocnić swoją kadrę podczas trwającego letniego okienka transferowego, aby w przyszłym sezonie skutecznie walczyć o obronę mistrzostwa Premier League oraz ponownie odegrać znaczącą rolę w Lidze Mistrzów. Trener ekipy Kanonierów – Mikel Arteta – liczy na zwiększenie rywalizacji na kilku pozycjach. Jednym z priorytetów hiszpańskiego szkoleniowca pozostaje sprowadzenie nowego środkowego obrońcy, który podniósłby jakość i głębię składu przed wymagającą kampanią.

W związku z tym na celowniku Arsenalu znalazł się Konstantinos Mavropanos – poinformowała stacja telewizyjna „Sky Sports”. Władze londyńskiego klubu mają nadzieję, że 28-letni Grek będzie dostępny za atrakcyjną kwotę po spadku West Hamu United do Championship.

Sam zawodnik prawdopodobnie byłby zainteresowany przenosinami na Emirates Stadium, ponieważ zaliczyłby wówczas duży krok naprzód. Co ciekawe, Mavropanos reprezentował już barwy Arsenalu w latach 2018-2022, jednak wtedy nie zdołał wywalczyć miejsca w podstawowym składzie i większość czasu spędził na wypożyczeniach.

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42-krotny reprezentant Grecji jest piłkarzem drużyny Młotów od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się na London Stadium z VfB Stuttgart za około 20 milionów euro. Defensor w poprzednim sezonie rozegrał 35 spotkań, zdobywając trzy bramki. Kontrakt rosłego stopera z West Hamem United obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Według serwisu „Transfermarkt” Mavropanos jest obecnie wyceniany na mniej więcej 18 milionów euro.