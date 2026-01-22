Szwecja osłabiona przed barażami. To potencjalny rywal Polski

Reprezentacja Szwecji może zagrać z Polską w finale baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2026. Jak informuje serwis Footballskanalen przed marcowymi barażami z gry wypadł Lucas Bergvall.

PressFocus Na zdjęciu: Graham Potter

Lucas Bergvall może opuścić baraże o awans na Mistrzostwa Świata

Reprezentacja Szwecji podczas eliminacji Mistrzostw Świata 2026 zajęła ostatnie 4. miejsce w grupie. Drużyna ze Skandynawii nie wygrała ani jednego meczu, zdobywając zaledwie dwa punkty. W trakcie rozgrywek zmienili selekcjonera, a stery przejął były trener Brighton i Chelsea – Graham Potter. Mimo to uzyskali przepustkę do marcowych baraży dzięki postawie w Lidze Narodów.

Podczas losowania stało się jasne, że Szwecja będzie potencjalnym rywalem reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni mogą się z nimi spotkać dopiero w finale. Wcześniej podopieczni Jana Urbana muszą wygrać z Albanią, a ekipa Pottera musi pokonać Ukrainę.

Na ok. dwa miesiące przed decydującymi meczami nasi potencjalni rywale mają duży problem. W barażach może nie zagrać Lucas Bergvall. Piłkarz Tottenhamu doznał kontuzji, która ma go wykluczyć z gry od dwóch do trzech miesięcy. To kolejna bardzo zła wiadomość dla reprezentacji Szwecji. Pod znakiem zapytania stoi także występ dwóch gwiazd: Alexandra Isaka i Dejana Kulusevskiego.

Szwecja walczy o pierwszy awans na mundial o 2018 roku. Na turniej w Katarze w 2022 roku nie uzyskali przepustki. W XXI w. grali na trzech Mistrzostwach Świata (2002, 2006 i 2018). Najdalej zaszli w Rosji, gdzie odpadli dopiero w ćwierćfinale.