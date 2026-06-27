Sucić huknął z dystansu! Wspaniały gol pomocnika Chorwacji [WIDEO]

Petar Sucić uderzył nie do obrony
Reprezentacja Chorwacji w ostatnim meczu w grupie rywalizowała z Ghaną na stadionie Lincoln Financial Field w Filadelfii. Spotkanie od początku przebiegało pod dyktando zespołu z Europy. Podopieczni Zlatko Dalicia szybko mogli objąć prowadzenie, ale strzał Nikoli Vlasicia zatrzymał się na słupku. Potem jeszcze celnie główkował Ivan Perisić, ale strzał głową pewnie zatrzymał bramkarz Ghany.
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Przełamanie przyszło dopiero po dwóch kwadransach. Petar Sucić, który dostał podanie od Mateo Kovacicia, znalazł sobie trochę miejsca i korzystając z faktu, że był niepilnowany, oddał strzał z dystansu, a futbolówka wpadła do siatki, dając prowadzenie Chorwatom.
Dla pomocnika Interu Mediolan było to drugie trafienie w narodowych barwach w dwudziestym drugim występie. Premierowego gola dla Chorwacji strzelił w meczu z Polską podczas Ligi Narodów. Na co dzień gra w Serie A, gdzie jest zmiennikiem w zespole Nerazzurrich. Na Mistrzostwach Świata rozegrał pełne dziewięćdziesiąt minut w starciu z Anglią, w którym zaliczył asystę. Kilka dni temu przeciwko Panamie wszedł tylko na 18 minut i jeszcze dostał żółtą kartkę.
Warto dodać, że mecz Chorwacja – Ghana to starcie, którego stawką jest bezpośredni awans do 1/16 finału. Przed rozpoczęciem spotkania to Afrykańczycy mieli o jeden punkt więcej w tabeli. Pokonali Panamę oraz zremisowali z Anglią. Z kolei Chorwacja przegrała z Anglią i wygrała z Panamą.