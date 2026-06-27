Anglia walczy o rozstawienie! Oto składy na mecz z Panamą

Składy na mecz Panama – Anglia
Reprezentacja Anglii do tej pory na mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku zanotowała cztery punkty. Z jednej strony Synowie Albionu zaprezentowali się bardzo dobrze w bezpośredniej rywalizacji przeciwko Chorwacji, a z drugiej dużo gorzej było w meczu z Ghaną. Dlatego też do końca fazy grupowej nie są oni pewni miejsca, z którego awansują do kolejnej fazy turnieju.
Tym razem bowiem na ich drodze staje reprezentacja Panamy, która już wie, że żegna się z Mistrzostwami Świata po tym meczu. Drużyna z Ameryki Środkowej uzbierała zero punktów i nie ma na swoim koncie bramki. Zapewne właśnie to będzie więc ich celem podczas meczu z drużyną z Wielkiej Brytanii. Rzecz jasna to Anglicy są zdecydowanym faworytem i trudno spodziewać się niespodzianki w wyniku. Oto więc składy, które obaj selekcjonerzy zdecydowali się wystawić w tym starciu.
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Panama: Mosquera; Murillo, Cordoba, Harvey, Escobar, Andrade, Gutierrez; Martinez, Barcenas, L. Rodriguez; T. Rodriguez
Anglia: Pickford; Quansah Guehi, Konsa, O’Reilly; Rogers, Anderson; Saka, Bellingham, Rashford; Kane
Spotkanie pomiędzy Panamą a Anglią rozpocznie się w sobotę 27 czerwca 2026 roku o godzinie 23:00 naszego czasu. Mecz będzie można oglądać na antenie TVP Sport oraz w aplikacji publicznego nadawcy. Relacjonować to spotkanie z komentatorskiej „dziupli” w Warszawie będą: Aleksander Roj (komentator) oraz Dariusz Dudek (ekspert).
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