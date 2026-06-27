Chorwacja zmierzy się z Ghaną w 3. kolejce fazy grupowej. Stawką spotkania będzie awans do fazy pucharowej. Luka Modrić i spółka potrzebują trzech punktów. Oto składy na mecz Chorwacja - Ghana.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Oficjalne składy na mecz Chorwacja – Ghana

Reprezentacja Chorwacji przed startem ostatniej kolejki zajmuje 3. miejsce w grupie i nie może być pewna gry w 1/16 finału Mistrzostw Świata. Decydujący będzie mecz z Ghaną, który rozpocznie się w sobotę (27 czerwca) o godzinie 23:00. Na stadionie Lincoln Financial Field stawką będzie bezpośredni awans. Afrykańczycy plasują się na 2. miejscu z dorobkiem czterech punktów.

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Na mecz, który zdecyduje o układzie tabeli, Zlatko Dalić zdecydował się wystawić najsilniejszy możliwy skład. W bramce zagra Dominik Livaković, a przed nim Josip Stanisić, Mario Pongracić, Josip Sutalo i Ivan Perisić. W środku pola po raz 201. w historii zagra Luka Modrić otoczony Martinem Baturiną, Petarem Suciciem, Nikolą Vlasiciem i Mateo Kovaciciem. Jako napastnik wystąpi Ante Budimir.

Ghańczycy w porównaniu do ostatniego meczu z Anglią dokonali trzech korekt w wyjściowej jedenastce. Nie zagra kontuzjowany Inaki Williams, a także nie wystąpią Jerome Opoku oraz Caleb Yirenkyi. Ich miejsce na boisku zajmą Derrick Luckassen, Elisha Owusu i Kamaldeen Sulemana.

Oficjalne składy na mecz Chorwacja – Ghana:

Chorwacja: Livaković – Stanisić, Pongracić, Sutalo, Perisić – Kovacić, Modrić, Vlasić, Baturina, Sucić – Budimir

Ghana: Asare – Adjetey, Mensah, Luckassen, Senaya – Partey, Sibo, Owusu – Semenyo, Ayew, Sulemana