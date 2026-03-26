W Brazylii wrze. Ancelotti odniósł się do głośnej sprawy

Reprezentacja Brazylii zaczęła już przygotowania pod kątem MŚ 2026. Tymczasem selekcjoner Carlo Ancelotti pozwolił sobie na wypowiedź odnoszącą się do apeli o powołanie Neymara.

Carlo Ancelotti przerwał milczenie

Reprezentacja Brazylii w najbliższym czasie rozegra dwa spotkania towarzyskie. Najpierw zmierzy się z Francją. Z kolei w przyszłym tygodniu na drodze Canarinhos stanie Chorwacja. W maju natomiast ekipa z Ameryki Południowej zmierzy się z Panamą. Te starcia mają pomóc przygotować się brazylijskiej drużynie do zbliżającego się mundialu. Jednocześnie w mediach nie brakowało spekulacji dotyczących powrotu do kadry Neymara. W końcu przemówił w tej sprawie selekcjoner Canarinhos.

– Widzę i słyszę wszystko. W każdym razie moim zadaniem jest podejmowanie decyzji. To zupełnie normalne, że każdy wyraża swoją opinię, ponieważ w piłce nożnej nie ma uniwersalnej prawdy. Każdy może się wypowiedzieć, ponieważ piłka nożna nie jest nauką ścisłą. Każdy ma swoje zdanie i muszę je uszanować – mówił Carlo Ancelotti cytowany przez ESPN.

– Nie chcę niczego sugerować (śmiech). Zwłaszcza z szacunku dla zawodników, których tu nie ma. Decyzję podejmę w maju, ale ogólnie rzecz biorąc, skład trzech bramkarzy jest już ustalony – zaznaczył Włoch.

– Skład defensywny jest mniej więcej ustalony. Mamy trzech nowych zawodników na tym obozie treningowym: Leo Pereirę, Bremera i Rogera Ibaneza. Chcemy ocenić nie tyle ich kondycję fizyczną, co to, jak wpasowują się w drużynę. Wszyscy mają wszystko, czego potrzeba, aby zakwalifikować się do mundialu – powiedział trener.

Brazylia w fazie zasadniczej MŚ 2026 zagra kolejno z Marokiem, Haiti i Szkocją. Swoje mecze rozegra 14, 20 i 25 czerwca.