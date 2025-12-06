Argentyna zagra na mundialu, ale wciąż nie wiadomo, czy może liczyć na Lionela Messiego. Na ten temat wypowiedział się selekcjoner w rozmowie cytowanej przez Gianlucę Di Marzio.

fot. Yaroslav Sabitov/YES Market Media / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Argentyna w piątek poznała swoich rywali w fazie zasadniczej MŚ 2026. Jednocześnie nasiliły się spekulacje związane z obecnością Lionela Messiego na turnieju. Tymczasem ostatnio ciekawą opinią w tej sprawie podzielił się selekcjoner Albicelestes.

– Tak naprawdę to zawodnik zdecyduje, czy weźmie udział w mundialu, czy nie. My w każdym razie będziemy wspierać jego decyzję. Wszystko idzie dobrze, ale sześć miesięcy to długi czas. Mamy nadzieję, że podejmie najlepszą decyzję dla siebie i reprezentacji – powiedział Lionel Scaloni cytowany przez stronę internetową GianlucaDiMarzio.com.

Ekipa z Ameryki Południowej na przyszłorocznych mistrzostwach świata w fazie zasadniczej rywalizować będzie w grupie J. Rywalami reprezentacji Argentyny będą: Austria, Algieria oraz Jordania.

Przyszłoroczny mundial będzie rozgrywany w trzech krajach. Gospodarzami imprezy będą: Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Turniej zacznie się 11 czerwca i potrwa do 11 lipca. Albiceleste przystąpią do rywalizacji jako obrońca trofeum. W poprzednich mistrzostwach świata Argentyńczycy w finale pokonali Francję.

Messi w drużynie narodowej zaliczył jak na razie blisko 200 spotkań. Zdobył w nich 115 bramek. Debiut w reprezentacji Argentyny piłkarz zanotował dawno temu, bo 17 sierpnia 2005 roku. Albiceleste mierzyli się wówczas na wyjeździe z Węgrami w meczu towarzyskim. Rywalizacja odbyła się na Ferenc Puskas Stadion.

