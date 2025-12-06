Tuchel punktuje FIFA. Ostro o tym, co wydarzyło się w Waszyngtonie

Thomas Tuchel pozwolił sobie na konkretną opinię na temat ceremonii losowania grup na MŚ 2026. Niemiecki trener nie szczędził krytycznych słów w kierunku organizatorów.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Thomas Tuchel mocno o ceremonii losowania grup na mundial

Thomas Tuchel odpowiada dzisiaj za wyniki reprezentacji Anglii. Tymczasem w piątek trener był obecny w Waszyngtonie, gdzie odbyło się losowanie grup na mistrzostwa świata, które odbędą się w Ameryce Północnej. Doświadczony szkoleniowiec podzielił się swoimi przemyśleniami na temat piątkowej ceremonii.

– Nie podoba mi się to. Moglibyśmy się bez tego wszystkiego obejść. Nie potrzebuję tego. Niemniej oczywiście to scena i rozrywka – mówił Tuchel w rozmowie z BBC Sport.

– Doskonale zdawałem sobie sprawę, że tego dnia nie będziemy musieli skupiać się na dogłębnym zrozumieniu piłki nożnej – zaznaczył Niemiec.

52-latek objął stery nad reprezentacją Anglii w styczniu tego roku. Jak na razie prowadził Wyspiarzy w 10 spotkaniach, w których Synowie Albionu odnieśli dziewięć zwycięstw i tylko raz przegrali. Jedną porażkę zaliczyli w meczu towarzyskim z Senegalem (1:3). Ogólnie w dziewięciu starciach pod wodzą Tuchela reprezentacja Anglii strzeliła 26 goli i tylko trzy straciła.

Wyspiarze w przyszłorocznym mundialu zagrają w grupie L. W fazie zasadniczej turnieju reprezentacja Anglii zmierzy się kolejno z: Chorwacją, Ghaną i Panamą. Swoje pierwsze spotkanie na turnieju angielska ekipa zagra 17 czerwca. Drugi mecz odbędzie się 23 czerwca. Tymczasem fazę grupową Synowie Albionu zakończą 27 czerwca.

