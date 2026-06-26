„Bukari ma jakąś ofertę”. Boniek wprost o gwieździe Widzewa

12:32, 26. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Polsat Sport

Widzew Łódź nie trafił z transferem Osmana Bukariego. Ghańczyk kompletnie rozczarował. Zbigniew Boniek w Polsacie Sport ujawnił, że piłkarz ma na stole ofertę z innego klubu.

Osman Bukari
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Osman Bukari

Bukari ma ofertę z innego klubu. Widzew się zastanawia

Widzew Łódź nie może być zadowolony z inwestycji, jakiej dokonał pod koniec stycznia. Właściciel klubu wyłożył 5,5 mln euro, a pion sportowy ściągnął Osmana Bukariego. Ghańczyk został najdroższym piłkarzem w historii Ekstraklasy, ale zawiódł na całej linii. Jego dorobek w rundzie wiosennej to jedynie osiem spotkań bez gola i asysty. Nic dziwnego, że pojawiły się plotki o odejściu.

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Jakiś czas temu media informowały, że interesuje się nim Crvenza Zvezda, czyli drużyna, w której grał w przeszłości. Temat jednak ucichł, ale przyszłość skrzydłowego pozostaje niepewna. W wywiadzie dla Polsatu Sport wprost o Bukarim mówił Zbigniew Boniek. Zdaniem byłego prezesa PZPN zawodnik ma na stole ofertę z innego klubu. Co więcej, gdyby doradzał Robertowi Dobrzyckiemu, to wspomniany piłkarz w ogóle nie trafiłby do Łodzi, Podobnie z resztą jak Andi Zeqiri czy trener Igor Jovicević.

Z tego, co wiem, Bukari ma jakąś ofertę, Widzew się musi zastanowić, czy z niej skorzystać. Ja panu Dobrzyckiemu nigdy nie doradzałem. Gdybym to robił, to w Widzewie nie byłoby nie tylko Bukariergo, ale też Zeqiriego i Jovicevicia, a także Adamczuka i Burlikowskiego, tylko byłby jeden z nich – mówił Zbigniew Boniek dla Polsatu Sport.

To, gdzie zagra Bukari w przyszłym sezonie, wciąż pozostaje tajemnicą. Niczego nie można wykluczyć od transferu, przez wypożyczenia, ale także pozostanie w klubie i jeszcze jedną szansę. Widzew przystąpi do nowych rozgrywek 26 lipca, gdy zagra z Motorem Lublin.

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