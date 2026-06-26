Chelsea jest bliska finalizacji rozmów z defensorem występującym w Premier League. L'Équipe przekonuje, że szeregi The Blues zasili Maxence Lacroix, który obecnie przebywa na mundialu.

Icon Sport/ Alamy Na zdjęciu: reprezentacja Francji

Chelsea sięgnie po zawodnika lokalnego rywala

Maxence Lacroix od dwóch sezonów występuje na poziomie Premier League. Wychowanek FC Sochaux w 2020 roku dołączył do Wolfsburga, a cztery lata później za 18 milionów euro został sprzedany do Crystal Palace. Kolejnym przystankiem w jego karierze ma być Chelsea.

Reprezentant Francji aktualnie przebywa na Mistrzostwach Świata 2026. Trójkolorowi rozegrali już dwa mecze na mundialu (3:1 z Senegalem i 3:0 z Irakiem), jednak 26-latek do tej pory nie podniósł się z ławki.

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Lacroix w sezonie 2025/26 rozegrał łącznie 55 spotkań, w których strzelił trzy gole i zanotował trzy asysty. Środkowy obrońca może pochwalić się zwycięstwem w Lidze Konferencji (1:0 w finale z Rayo Vallecano) i triumfem w meczu o Superpuchar Anglii (5:4 po karnych z Liverpoolem).

L’Équipe twierdzi, że Chelsea zapłaci za niego około 55 milionów euro. Portal Transfermarkt wycenia Francuza na 50 mln. Jego kontrakt z Palace obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.