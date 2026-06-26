Inter Mediolan idzie po niedoszłą gwiazdę Realu. Muszą zapłacić miliony

Nico Paz nie zostanie w Como, lecz wróci do Realu Madryt. Sytuację piłkarza chce wykorzystać Inter Mediolan. Gianluca Di Marzio poinformował, że Nerazzurri ruszyli po Argentyńczyka.

Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Nico Paz w Interze Mediolan?! Chcą wykorzystać zamieszanie na linii Real – Como

Real Madryt w ostatnich dniach negocjował z Como wypożyczenie Nico Paza. Argentyńczyk jest związany kontraktem z włoskim klubem, ale Królewscy mają prawo odkupić go w dowolnym momencie za 9 milionów euro. Wzrost wartości piłkarza oraz bardzo dobry sezon sprawił, że zainteresowanie ofensywnym pomocnikiem stało się coraz większe. Los Blancos nie chcą brać go na stałe do składu. Plan zakłada, że po odkupieniu zawodnika od razu wystawią go na listę transferową.

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Najbardziej pokrzywdzone będzie Como. Nie uda im się ani zatrzymać kluczowego gracza, ani zarobić na nim potężnych pieniędzy. Jedyna opcja, żeby pozostał w klubie Cesca Fabregasa to wykup z Realu za kwotę 60 milionów euro. Jest to cena specjalnie dla nich.

Inne drużyny, jeśli chcą pozyskać Paza, muszą liczyć się z większym wydatkiem. Gianluca Di Marzio poinformował, że do wyścigu o Argentyńczyka dołączył Inter Mediolan. Nerazzurri chcą wykorzystać zamieszanie na linii Real – Como i przechwycić piłkarza. Potencjalny transfer do Interu ma kosztować mistrzów Włoch 70 milionów euro. Pierwszeństwo przynajmniej do poniedziałku ma 4. drużyna Serie A.

Trzeba dodać, że Inter ma wolne ok. 50 mln euro w budżecie. Wspomniana kwota miała zostać przeznaczona na transfer Marco Palestry, który byłby następcą Denzela Dumfriesa. W ostatniej chwili jednak przejęła go Chelsea.