Potter blisko powrotu do pracy! Zostanie selekcjonerem

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Graham Potter

Graham Potter ma zostać selekcjonerem reprezentacji Szwecji

Graham Potter za czasów pracy w Brighton & Hove Albion w latach 2019-2022 był uważany za jednego z najlepszych trenerów młodego pokolenia w Anglii. Później szło mu znacznie gorzej, ponieważ zawiódł nie tylko w Chelsea, ale również w West Ham United.

Pod koniec września tego roku Potter został zwolniony z funkcji szkoleniowca Młotów. Na bezrobociu będzie tylko chwilę, ponieważ wszystko wskazuje na to, że już w listopadzie ponownie zobaczymy go na ławce trenerskiej. Szwedzkie media łączą go z rolą selekcjonera reprezentacji. Po październikowej przerwie na mecze międzynarodowe tamtejsza federacja zwolniła Jana Dahla Tommassona.

Potter publicznie wyraził chęć pracy z drużyną Trzech Koron. „Objęcie posady selekcjonera reprezentacji Szwecji byłoby wielkim wyróżnieniem. Myślę, że mógłbym pomóc tej drużynie wrócić na właściwe tory. Mam do Szwecji szczególny sentyment. Kocham ten kraj i szwedzką piłkę. Dużo jej zawdzięczam. To byłaby dla mnie wspaniała okazja” – mówił w rozmowie z Fotbollskanalen.

Z informacji serwisu expressen.se wynika, że Potter jest największym faworytem do objęcia roli selekcjonera. Lada moment mają rozpocząć się rozmowy pomiędzy trenerem a szwedzkim związkiem. W listopadzie Szwecja zagra ostatnie dwa mecze w eliminacjach Mistrzostw Świata. Ich rywalami będą Szwajcaria i Słowenia. Na ten moment zajmują ostatnie 4. miejsce w grupie z dorobkiem jednego punktu.