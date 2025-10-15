Były trener Chelsea na ratunek Szwedom. Obejmie tamtejszą reprezentację?

Graham Potter jest gotowy przejąć reprezentację Szwecji. - Kocham ten kraj i wiele mu zawdzięczam. Mógłbym pomóc tej drużynie wrócić na właściwe tory - powiedział były szkoleniowiec Chelsea czy West Hamu United w rozmowie ze stacją Fotbollskanalen.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Graham Potter

Graham Potter gotowy przejąć reprezentację Szwecji

Reprezentacja Szwecji ma za sobą fatalne mecze w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. W październiku ekipa Trzech Koron poniosła dwie bolesne porażki – 0:2 ze Szwajcarią oraz 0:1 z Kosowem. Po czterech kolejkach Szwedzi posiadają na swoim koncie zaledwie jeden punkt, przez co zajmują ostatnie miejsce w tabeli grupy B. To oznacza, że Alexander Isak i spółka niemal na pewno nie pojadą na mundial, mając już tylko matematyczne szanse na udział w barażach. Kibice oraz eksperci nie kryją rozczarowania postawą skandynawskiej drużyny, która jeszcze kilka lat temu potrafiła rywalizować jak równy z równym z topowymi europejskimi reprezentacjami.

W związku z katastrofalną dyspozycją reprezentacji Szwecji, posadę stracił dotychczasowy selekcjoner, czyli Jon Dahl Tomasson. 49-letni Duńczyk kompletnie nie sprawdził się w tej roli i został zwolniony ze skutkiem natychmiastowym. Tamtejsza federacja rozpoczęła już poszukiwania jego następcy, a w mediach coraz częściej pojawia się nazwisko Grahama Pottera. Co ciekawe, 50-letni Anglik, znany między innymi z pracy w Chelsea, West Hamie United czy Brighton & Hove Albion, jest gotowy podjąć się tego wyzwania. Co ciekawe, dla Pottera byłby to powrót do kraju, w którym rozpoczynał swoją karierę trenerską, prowadząc z powodzeniem szwedzki zespół – Ostersunds FK.

– Właściwie przebywam teraz w Szwecji, w której mam dom. Jestem między pracami, właśnie rozstałem się z West Hamem United, opuszczając Premier League. Pozostaję otwarty na wszystko. Objęcie posady selekcjonera reprezentacji Szwecji byłoby wielkim wyróżnieniem. Myślę, że mógłbym pomóc tej drużynie wrócić na właściwe tory. Mam do Szwecji szczególny sentyment. Kocham ten kraj i szwedzką piłkę. Dużo jej zawdzięczam. To byłaby dla mnie wspaniała okazja – powiedział były trener Chelsea w rozmowie ze stacją „Fotbollskanalen”. Przypomnijmy, że Potter z sukcesami opiekował się szwedzkim Ostersunds FK w latach 2011-2018, zdobywając Puchar Szwecji w sezonie 2016/2017.