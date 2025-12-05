Polska poznała potencjalnych rywali na mundialu. Eksperci komentują

Reprezentacja Polski poznała swoich potencjalnych rywali na Mistrzostwach Świata w 2026 roku. Jeśli uda się awansować, zmierzymy się z Holandią, Japonią oraz Tunezją. W mediach społecznościowych eksperci komentują.

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Polska poznała rywali na mundialu w 2026 roku

Reprezentacja Polski powalczy o wyjazd na Mistrzostwa Świata w 2026 roku poprzez baraże. Rywalami Biało-Czerwonych będą piłkarze reprezentacji Albanii, a następnie w finale zmierzymy się ze zwycięzcą pary Szwecja – Ukraina. Niemniej już teraz wiemy, kto będzie potencjalnym rywalem kadry Jana Urbana na mundialu w USA, Kanadzie oraz Meksyku.

Podczas losowania wyłoniono trzy zespoły: reprezentację Holandii – dobrze znaną z eliminacji, reprezentację Japonii – znaną z mundialu w Rosji oraz reprezentację Tunezji. Wydaje się więc, że nasi rywale z grupy F są w zasięgu i z całą pewnością trudno powiedzieć o niej jako o grupie tzw. śmierci. Jednocześnie jednak także trudno mówić o tzw. grupie marzeń.

Niemniej w internecie, a szczególnie w mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarz znanych dziennikarzy oraz ekspertów. Większość z nich dość optymistycznie komentuje to losowanie, choć zwracają także uwagę na fakt, że najpierw trzeba awansować na sam turniej.

– Jan Urban już powiedział Holendrom że ich pokonamy na Mundialu. Tunezja i Japonia w zaciągu na spokojnie. A przepraszam, zapomniałem o barażach – napisał na platformie X (dawniej Twitter) Zbigniew Boniek.

– Na ten moment to oczywiście bardzo, bardzo hipotetyczne, ale ewentualne drugie miejsce Polski w grupie F, dawałoby mecz w 1/16 ze zwycięzcą grupy C, czyli potencjalnie z Brazylią. To byłoby coś – napisał z kolei Maciej Łuczak z Canal+ Sport.

– Grupa F na Mundialu ciekawa, o ile pokonamy najpierw Albanię oraz kolejnego rywala Ukraina – Szwecja – napisał z kolei Tomasz Frankowski, były reprezentant Polski.

