Mistrzostwa Świata 2026: znamy podział na grupy

Mistrzostwa Świata w 2026 roku będą wyjątkowe. Pierwszy raz w historii zmierzy się w nich aż 48 zespołów narodowych, z tego też powodu potrzebne było aż 12 grup. Oto podział w grupach MŚ 2026.

American Photo Archive / Alamy Na zdjęciu: Mistrzostwa Świata 2026

Wylosowano grupy Mistrzostw Świata 2026

Mistrzostwa Świata w 2026 roku zapowiadają się niezwykle ciekawie. Wciąż nie wiemy, czy weźmie w nich udział reprezentacja Polski, bowiem ta zmierzy się w barażach o udział w tym turnieju. Najpierw naszym rywalem będzie Albania, a następnie zwycięzca pary Szwecja – Ukraina. Pewne jest tylko to, że półfinałowe starcie zagramy w Warszawie, a w finale będziemy gośćmi.

Niemniej już teraz, na początku grudnia odbyło się uroczyste losowanie grup piłkarskich Mistrzostw Świata, które będą absolutnie wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju. Pierwszy raz w historii udział w mundialu weźmie aż 48 reprezentacji. Z tego też powodu konieczny był podział aż na 12 grup, w których znajdą się po cztery drużyny. W sumie na turnieju rozgrywanym w USA, Meksyku oraz Kanadzie odbędą się aż 104 mecze.

Mecz otwarcia przewidziano na 11 czerwca i odbędzie się on w stolicy Meksyku, a więc Mexico City. Finał z kolei będzie miał miejsce 19 lipca na stadionie Met Life Stadium w New Jersey. Najpierw trzeba jednak wyjść z grup, a to zadanie nie będzie łatwe szczególnie patrząc na skład niektórych z nich.

Oto grupy Mistrzostw Świata 2026:

Grupa A: 1. Meksyk, 2. RPA, 3. Korea Południowa, 4. Dania/Czechy/Macedonia Północna/Irlandia

Grupa B: 1. Kanada, 2. Włochy/Irlandia Północna/Walia/Bośnia i Hercegowina, 3. Katar, 4. Szwajcaria

Grupa C: 1. Brazylia, 2. Maroko, 3. Haiti, 4. Szkocja

Grupa D: 1. USA, 2. Paragwaj, 3. Australia, 4. Turcja/Rumunia/Słowacja/Kosowo

Grupa E: 1. Niemcy, 2. Curacao, 3. WKS, 4. Ekwador

Grupa F: 1. Holandia, 2. Japonia, 3. Polska/Albania/Szwecja/Ukraina, 4. Tunezja

Grupa G: 1. Belgia, 2. Egipt, 3. Iran, 4. Nowa Zelandia

Grupa H: 1. Hiszpania, 2. Wyspy Zielonego Przylądka, 3. Arabia Saudyjska, 4. Urugwaj

Grupa I: 1. Francja, 2. Senegal, 3. Irak/Boliwia/Surinam, 4. Norwegia

Grupa J: 1. Argentyna, 2. Algieria, 3. Austria, 4. Jordania

Grupa K: 1. Portugalia, 2. Kongo/Jamajka/Nowa Kaledonia, 3. Uzbekistan, 4. Kolumbia

Grupa L: 1. Anglia, 2. Chorwacja, 3. Ghana, 4. Panama

