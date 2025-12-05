Losowanie MŚ 2026. Znamy potencjalnych rywali reprezentacji Polski!

Reprezentacja Polski powalczy w barażach o mistrzostwa świata. Poznaliśmy rywali w fazie grupowej, jeśli uda jej się awansować na mundial.

fot. Igor Jakubowski Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Polska walczy o mistrzostwa świata

Reprezentacja Polski zajęła drugie miejsce w grupie eliminacyjnej, więc o awans na mistrzostwa świata będzie ubiegać się w marcowych barażach. Najpierw czeka ją domowa potyczka z Albanią. W przypadku wygranej, w finale baraży zagra na wyjeździe ze zwycięzcą meczu Ukraina – Szwecja.

Ekipa Jana Urbana jest faworytem swojej ścieżki barażowej. W ostatnich miesiącach ustabilizowała formę, a pod wodzą nowego selekcjonera nie przegrała jeszcze spotkania – dwukrotnie zatrzymała mocniejszych na papierze Holendrów.

Zanim rozstrzygnie się kwestia awansu na przyszłoroczny turniej, Polacy poznali już swoich potencjalnych rywali w fazie grupowej. Podczas piątkowej uroczystości odbyło się oficjalne losowanie grup. Biało-Czerwoni, jako uczestnik baraży, znaleźli się w czwartym koszyku.

Jeśli Polska awansuje na mistrzostwa świata, w fazie grupowej zmierzy się z Holandią, Japonią oraz Tunezją.

Potencjalni rywale reprezentacji Polski w fazie grupowej mistrzostw świata

Holandia

Japonia

Ukraina/Szwecja/Polska/Albania

Tunezja