Polska – Albania: sędzia z Premier League poprowadzi mecz Biało-Czerwonych

10:56, 24. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  UEFA

Anthony Taylor będzie sędzią półfinałowego meczu Polska - Albania w barażach o awans na Mistrzostwa Świata 2026. Spotkanie odbędzie się w czwartek 26 marca 2026 roku na PGE Narodowym w Warszawie.

Reprezentacja Polski
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Anthony Taylor sędzia meczu Polska – Albania

Reprezentacja Polski już w czwartek (26 marca) zagra z Albanią na PGE Narodowym w Warszawie. Będzie to pierwszy z dwóch „finałów” w kontekście wyjazdu na najbliższe Mistrzostwa Świata 2026. UEFA ogłosiła rozpiskę sędziowską, więc wiemy, kto poprowadzi mecz Biało-Czerwonych. Nad przebiegiem zawodów czuwać będzie jeden z najbardziej znanych obecnie arbitrów na świecie – Anthony Taylor.

Razem z nim przy spotkaniu pracować będą Gary Beswick i Adam Nunn w roli sędziów liniowych. Jako czwarty, a więc sędzia techniczny będzie Donatasa Rumsas z Litwy. Za VAR odpowiadać będą Jarred Gillett oraz Michael Salisbury.

Anthony Taylor na co dzień sędziuje największe mecze Premier League oraz Ligi Mistrzów. Na swoim koncie ma bardzo dużo spotkań, w których stawką było trofeum. Prowadził m.in. finał Ligi Europy, Klubowych Mistrzostw Świata, Ligi Narodów, a także Superpucharu UEFA.

Tylko w tym sezonie Taylor gwizdał w 34 meczach we wszystkich rozgrywkach. Wyróżnić można fakt, że Anglik pokazuje bardzo dużo żółtych kartek. W bieżącej kampanii wyciągał z kieszeni żółty kartonik aż 135 razy. Rzadko jednak wyrzuca piłkarzy z boiska. Czerwoną kartkę pokazał tylko 2 razy. Z kolei na jedenasty metr od bramki wskazał siedmiokrotnie.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości