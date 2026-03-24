Polska – Albania: sędzia z Premier League poprowadzi mecz Biało-Czerwonych

Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Reprezentacja Polski już w czwartek (26 marca) zagra z Albanią na PGE Narodowym w Warszawie. Będzie to pierwszy z dwóch „finałów” w kontekście wyjazdu na najbliższe Mistrzostwa Świata 2026. UEFA ogłosiła rozpiskę sędziowską, więc wiemy, kto poprowadzi mecz Biało-Czerwonych. Nad przebiegiem zawodów czuwać będzie jeden z najbardziej znanych obecnie arbitrów na świecie – Anthony Taylor.

Razem z nim przy spotkaniu pracować będą Gary Beswick i Adam Nunn w roli sędziów liniowych. Jako czwarty, a więc sędzia techniczny będzie Donatasa Rumsas z Litwy. Za VAR odpowiadać będą Jarred Gillett oraz Michael Salisbury.

Anthony Taylor na co dzień sędziuje największe mecze Premier League oraz Ligi Mistrzów. Na swoim koncie ma bardzo dużo spotkań, w których stawką było trofeum. Prowadził m.in. finał Ligi Europy, Klubowych Mistrzostw Świata, Ligi Narodów, a także Superpucharu UEFA.

Tylko w tym sezonie Taylor gwizdał w 34 meczach we wszystkich rozgrywkach. Wyróżnić można fakt, że Anglik pokazuje bardzo dużo żółtych kartek. W bieżącej kampanii wyciągał z kieszeni żółty kartonik aż 135 razy. Rzadko jednak wyrzuca piłkarzy z boiska. Czerwoną kartkę pokazał tylko 2 razy. Z kolei na jedenasty metr od bramki wskazał siedmiokrotnie.