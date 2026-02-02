Polska – Albania: poznaliśmy cennik biletów i harmonogram sprzedaży

Polska 26 marca zagra mecz barażowy o awans na mistrzostwa świata przeciwko Albanii. PZPN ogłosił ceny biletów oraz harmonogram sprzedaży na spotkanie na PGE Narodowym w Warszawie.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Polska – Albania: 4 marca rusza sprzedaż biletów

Polska kontynuuje walkę o awans do turnieju finałowego mistrzostw świata. Kolejnym rywalem Biało-czerwonych będzie Albania w półfinale baraży. Spotkanie odbędzie się na PGE Narodowym. Zainteresowanie biletami jest bardzo duże, dlatego warto zapoznać się z dokładnym harmonogramem sprzedaży wejściówek.

Pierwszeństwo otrzymają użytkownicy aplikacji InPost Mobile. Sprzedaż w tej formule wystartuje 4 marca i potrwa do 6 marca. Kolejnym krokiem będzie sprzedaż otwarta. Ta ruszy 9 marca. Zakup biletów będzie możliwy wyłącznie przez internet na oficjalnym portalu Łączy Nas Piłka. W dniu meczu kasy stadionowe pozostaną zamknięte.

Ceny biletów zostały zróżnicowane według kategorii miejsc. Najdroższe wejściówki w kategorii pierwszej kosztują 240 zł. Kategoria druga została wyceniona na 180 zł. Za miejsca trzeciej kategorii kibice zapłacą 120 zł. Dostępne są także bilety rodzinne (opiekun plus dziecko do lat 12) w cenie 160 zł oraz wejściówki dla osób niepełnosprawnych.

W przypadku awansu do finału baraży, reprezentacja Polski zmierzy się ze zwycięzcą pary Ukraina – Szwecja. To starcie nasza kadra rozegra już na wyjeździe.

