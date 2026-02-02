Raków zainteresowany kolejnym stoperem? Trop prowadzi do Belgii [NASZ NEWS]

Raków Częstochowa źle zaczął rundę wiosenną Ekstraklasy, ale wciąż pozostaje jednym z kandydatow do medali. Klub spod Jasnej Góry nie zamknął też jeszcze zimowego okienka. Z naszych informacji wynika, że pojawił się temat obrońcy grającego w Belgii.

sportpix/Alamy Na zdjęciu: Djibril Lamego

Na Dawidowiczu się nie skończy?

Jednym z głośniejszych transferów tej zimy w Ekstraklasie był powrót na ligowe boiska Pawła Dawidowicza, który po wielu miesiącach bez gry znalazł w końcu pracodawcę. Reprezentant Polski podpisał krótką umowę z Rakowem i zdążył już zadebiutować w wyjazdowym meczu z Wisłą Płock (1:2).

Przyjście stopera z przeszłością w Serie A nie zamyka jednak planów transferowych Rakowa. Jak informował Szymon Janczyk z weszlo.com Raków wciąż szuka lewonożnego stopera.

Urodzony obok słynnego stadionu

Z kolei z naszych informacji wynika, że w Rakowie pojawił się temat piłkarza, który spełnia powyższe wymagania. Chodzi o Djibrila Lamego, który ma dwa obywatelstwa – francuskie i Gwadelupy.

Piłkarz urodził się w Paryżu, w dzielnicy Saint-Denis, a więc tam, gdzie znajduje się słynny Stade de France. Lamego jest obecnie piłkarzem belgijskiego La Louviere, z którym ma kontrakt do lata 2027 roku.

Gra od deski do deski

W tym sezonie 22-latek rozegrał 23 mecze na 23 możliwe w belgijskiej ekstraklasie. Wszystkie występy po 90 minut. Jak na środkowego obrońcę, to gra czysto, bo zarobił tylko dwie żółte kartki.

Liczący 183 cm zawodnik ma wiodącą lewą nogę, a piłkarza właśnie o takim profilu szuka Raków. Portal Transfemarkt wycenia Lamego na 1,2 mln euro.