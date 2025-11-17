PZPN zmieni sponsora reprezentacji?! Nike ma wielką konkurencję

Reprezentacja Polski może mieć nowego sponsora technicznego. PZPN prowadzi negocjacje z Nike ws. przedłużenia kontraktu. Jak donosi serwis Meczyki.pl, na współpracę z federacją czai się Adidas.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Problem z koszulkami w PZPN! Nike może zastąpić inna wielka firma

PZPN od 2008 roku ma podpisaną umowę z amerykańskim gigantem, jakim jest firma Nike. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych firm na świecie jest sponsorem technicznym federacji. Na mocy kontraktu Polski Związek Piłki Nożnej zarabia rocznie ponad 4 mln złotych plus premie za awans na Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy. Cała suma kontraktu jest więc dużo większa.

Niebawem porozumienie na linii PZPN – Nike dobiega końca. Z informacji portalu Meczyki.pl wynika, że w meczu z Holandią doszło do niecodziennego wydarzenia, a wręcz wtopy. Reprezentacja Polski, choć grała u siebie, wystąpiła cała na czerwono. Natomiast zazwyczaj gdy grali w roli gospodarza, mieli ubrane koszulki koloru białego. Okazuje się, że powód jest dość kuriozalny.

Źródło informuje, że powodem takiej sytuacji jest fakt, że od dłuższego czasu jest problem z rozmiarówkami dla zawodników. Z racji tego, że z Maltą zagrają w białych kompletach, musieli wybrać czerwony komplet na mecz z Holandią, żeby biały był dostępny na poniedziałek.

Co więcej, mimo trwających rozmów ws. nowego kontraktu z Nike, chrapkę na dostarczanie strojów reprezentacji Polski ma inna potężna firma. Niewykluczone, że od przyszłego roku Biało-Czerwoni będą grać w strojach produkowanych przez Adidasa.