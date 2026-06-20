Niemcy podejmą Iworyjczyków. Przewidywane składy na mecz

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jamal Musiala

Jamal Musiala kontra Yan Diomande

W sobotni późny wieczór kibice będą świadkami niezwykle interesującego starcia pomiędzy Niemcami a Wybrzeżem Kości Słoniowej. Spotkanie zostanie rozegrane w ramach 2. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026. Obie reprezentacje udanie rozpoczęły turniej i po pierwszej serii gier mają na swoim koncie po trzy punkty. Zwycięzca tego pojedynku będzie praktycznie pewny wygrania grupy, a jednocześnie zapewni sobie awans do fazy pucharowej, dlatego stawka meczu jest bardzo wysoka.

Według przewidywań Julian Nagelsmann wystawi najmocniejszy dostępny skład. Między słupkami powinien pojawić się Manuel Neuer, a ważne role w defensywie i środku pola mają odegrać Nico Schlotterbeck oraz Felix Nmecha. Za kreowanie akcji ofensywnych zapewne będą odpowiadali Jamal Musiala i Florian Wirtz, natomiast na pozycji napastnika spodziewany jest Kai Havertz. W ekipie prowadzonej przez Emerse’a Fae największą gwiazdą ma być Yan Diomande. W wyjściowej jedenastce Wybrzeża Kości Słoniowej przewidywani są również m.in. Amad Diallo oraz Ange-Yoan Bonny.

Pierwszy gwizdek arbitra zabrzmi o godzinie 22:00. Transmisję ze spotkania będzie można obejrzeć na antenach TVP 1 i TVP Sport, a także za pośrednictwem strony tvpsport.pl. Areną rywalizacji będzie BMO Field w Toronto. Zawody poprowadzi paragwajski sędzia Juan Benitez, który został wyznaczony do prowadzenia tego niezwykle ważnego meczu grupowego.

Prognozowane jedenastki na starcie Niemcy – WKS

Niemcy: Neuer – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown – Pavlović, Nmecha – Sane, Musiala, Wirtz – Havertz

WKS: Yahia Fofana – Doue, Singo, Agbadou, Konan – Diallo, Kessie, Seko Fofana, Diomande – Bonny, Toure

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