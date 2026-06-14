Niemcy kontra historyczny debiutant. W zasięgu rekordowe zwycięstwo?

Niemcy rozpoczną zmagania na Mistrzostwach Świata 2026 od meczu z absolutnym debiutantem, czyli Curacao. Ekipa Juliana Nagelsmanna może pokusić się o rekordowy wynik.

fot. Powerpics Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Niemiec

Reprezentacja Niemiec wreszcie odpali? Jakości nie brakuje

Reprezentacja Niemiec może spisać ostatnie lata na straty, jeśli chodzi o jej wyniki na wielkich turniejach. Na mistrzostwach świata w 2018 oraz 2022 roku nie była nawet w stanie awansować do fazy pucharowej, zaś zmagania na Euro 2024 zakończyła już w ćwierćfinale. To zdecydowanie poniżej potencjału i możliwości drużyny, która ma w swoim składzie wiele gwiazd światowego formatu. Kibice oczekują, że tym razem będzie inaczej i Niemcy wrócą na właściwe tory. Pod wodzą Juliana Nagelsmanna radzą sobie naprawdę obiecująco, o czym świadczy dość łagodna przeprawa w eliminacjach do tegorocznego mundialu – Niemcy wygrali pięć z sześciu meczów, zdobywając łącznie 16 bramek.

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W drodze na mistrzostwa świata Niemcy zaczęli od eliminacyjnej porażki ze Słowacją. Później zanotowali serię pięciu wygranych, rewanżując się swojemu pogromcy zwycięstwem aż 6-0. Przygotowania do turnieju również przebiegły po myśli naszych zachodnich sąsiadów – wygrali wszystkie cztery mecze towarzyskie.

Curacao debiutuje na mistrzostwach świata. Co może osiągnąć?

Rywalem Niemiec na starcie mistrzostw świata będzie Curacao, czyli absolutny debiutant. Ten kraj nigdy dotąd nie miał okazje zagrać na turnieju takiej rangi. Czy napisze piękną historię? Niewiele na to wskazuje, bowiem o jakąkolwiek zdobycz punktową będzie piekielnie ciężko.

Curacao wygrało grupę eliminacyjną z Jamajką, Trynidadem i Tobago oraz Bermudami, co przesądziło o awansie na mistrzostwa świata. Trudno jednak spodziewać się, aby było w stanie urwać jakieś punkty z Ekwadorem czy Wybrzeżem Kości Słoniowej, nie mówiąc nawet o europejskim hegemonie. Optymizmem nie napawają też ostatnie występy tuż przed mundialem – co prawda, Curacao pokonał Arubę 4-0, ale wcześniej zostało rozbite przez Szkocję (1-4) czy Australię (1-5), a więc ekipy, które wcale nie uchodzą za reprezentacyjne potęgi.

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Niemcy mogą pokusić się o rekordową wygraną

Starcie Curacao z europejskim hegemonem może okazać się bardzo bolesne w skutkach. Jeśli Niemcy podejdą do tej rywalizacji z pełną powagą i zaangażowaniem, nie powinni mieć problemów ze zdobywaniem kolejnych bramek. Na przestrzeni ostatnich miesięcy udowodnili, że ich ofensywa funkcjonuje właściwie, a takie gwiazdy, jak Leroy Sane, Kai Havertz czy Florian Wirtz, potrafią się uzupełniać.

Niewykluczone, że wynik tego starcia zakręci się w okolicach rekordowego zwycięstwa na mistrzostwach świata. Na ten moment ten tytuł dzierżą Węgrzy, którzy w 1982 roku pokonali Salwador aż 10-1. W 2022 roku do czołówki rankingu najwyższych wygranych dołączyła Hiszpania, która w pierwszej kolejce turnieju w Katarze ograła Kostarykę 7-0.

Gwiazdy, które mają zrobić różnicę

Trudno wskazać jednego piłkarza, na którym będzie opierała się gra reprezentacji Niemiec. Sztab na pewno liczy na błysk Jamala Musiali, który po ciężkiej kontuzji nie wrócił jeszcze do swojej najwyższej dyspozycji. Kluczowa dla losów drużyny może okazać się współpraca Floriana Wirtza z Kaiem Havertzem, a także forma środka pola – Felixa Nmechy i Aleksandra Pavlovicia. Wydaje się, że wielką siłą niemieckiej kadry może być też bardzo jakościowa defensywa – duet środkowych obrońców w postaci Nico Schlotterbecka i Jonathana Taha oraz świetne boki, czyli Joshua Kimmich i Nathaniel Brown.

Największą gwiazdą Curacao może być jej selekcjoner, czyli Dick Advocaat. To znany trener, który ma w swoim bardzo bogatym CV takie kluby, jak Fenerbahce, Feyenoord, Sunderland, Zenit czy AZ Alkmaar. Prowadził również kilka reprezentacji – między innymi Holandię, Belgię, Serbię, a od 2024 roku (z trzymiesięczną przerwą) właśnie Curacao.

Przewidywane składy na mecz Niemcy – Curacao na MŚ:

Niemcy: Baumann – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown – Nmecha, Pavlović – Sane, Musiala, Wirtz – Havertz

Curacao: Room – Sambo, Gaari, Obispo, Floranus – Bacuna, Bacuna, Comenencia – Chong, Gorre, Antonisse

Kiedy mecz Niemcy – Curacao?

Spotkanie z udziałem reprezentacji Niemiec i Curacao odbędzie się 14 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Transmisję z tego spotkania przeprowadzą TVP 2 i TVP Sport. Spotkanie będzie można śledzić także na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport i w usłudze Betclic TV.