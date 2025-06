Nawałka złożył deklarację ws. reprezentacji Polski

Adam Nawałka to jeden z kandydatów do roli selekcjonera reprezentacji Polski. Mateusz Borek w programie "Moc Futbolu" na Kanale Sportowym zdradził, czy trener jest chętny na ponowną pracę z kadrą.

Cezary Kulesza jeszcze nie dzwonił, ale jestem gotowy – mówi Adam Nawałka

Adam Nawałka w miniony weekend poprowadził zespół polskich legend w starciu z Brazylią. Spotkanie na Superauto.pl Stadion Śląski po rzutach karnych wygrali podopieczni byłego selekcjonera reprezentacji Polski. Warto dodać, że obecnie 67-latek jest wymieniany w gronie kandydatów do ponownej pracy z drużyną narodową. PZPN po rezygnacji Michała Probierza szuka nowego szkoleniowca.

W programie „Moc Futbolu” do informacji łączących Adama Nawałkę z reprezentacją odniósł się Mateusz Borek. Dziennikarz zdradził, że usłyszał od trenera, że jest gotowy, aby raz jeszcze zostać selekcjonerem polskiej drużyny.

Czy Adam Nawałka powinien zostać selekcjonerem reprezentacji Polski? TAK

NIE TAK 69%

NIE 31% 48+ Votes

– Rozmawialiśmy i trener mówi tak: “Ja obserwuję i ciągle się dokształcam. Cezary Kulesza jeszcze nie dzwonił, ale jestem gotowy. Do Rotterdamu po zwycięstwo, a nie po remis” – ujawnił Mateusz Borek w programie „Moc Futbolu” na Kanale Sportowym.

Nawałka pozostaje bez pracy od marca 2019 roku, gdy został zwolniony z Lecha Poznań. Wcześniej w latach 2013-2018 prowadził reprezentację Polski, z którą awansował do ćwierćfinału Mistrzostw Europy 2016 oraz wywalczył przepustkę na mundial w 2018 roku. Jego bilans w pracy z kadrą to 27 zwycięstw, 13 remisów i 10 porażek.

Choć chęć do pracy z reprezentacją wyraził Adam Nawałka, to wiele wskazuje na to, że PZPN ma innego faworyta. Medialne doniesienia sugerują, że obecnie największe szanse na zatrudnienie w roli selekcjonera ma Maciej Skorża, czyli trener Urawy Red Diamonds.