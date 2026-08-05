Flick wściekły na gwiazdora Barcelony. Pozwoli mu natychmiast odejść?!

Ferran Torres coraz mocniej naciska na odejście z Barcelony, a wściekły na to zachowanie gwiazdora jest Hansi Flick oraz część piłkarzy zespołu. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "El Nacional".

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick wściekły na zachowanie Ferrana Torres

Barcelona przygotowuje się cały czas do sprowadzenia nowego napastnika. Nikt nie ma wątpliwości, że właśnie gracz na tę pozycję jest najbardziej palącą potrzebą transferową Dumy Katalonii. Wszystko jednak wskazuje, że priorytet, jakim był Julian Alvarez, coraz mocniej się oddala. Sprawa komplikuje się o tyle, że Ferran Torres jest coraz bliżej odejścia z klubu. Już wprost mówi się o transferze Hiszpana do PSG.

Według informacji, które przekazał serwis „El Nacional”, wściekły na Ferrana Torresa jest Hansi Flick. Niemiecki szkoleniowiec, ale i kilku graczy Barcelony, oczekiwało spokoju w czasie przygotowań, a przez działania Hiszpana sytuacja jest zgoła odmienna. Kto wie, być może Flick zdecyduje, że nie chce mieć w zespole Ferrana, który nie jest przekonany do gry dla Barcelony, i pozwoli mu odejść jeszcze tego lata.

Ferran Torres w minionym sezonie rozegrał w sumie 49 spotkań, w których zdobył 21 goli oraz zanotował trzy asysty. W sumie na koncie 26-letniego reprezentanta Hiszpanii jest ponad 200 gier dla Dumy Katalonii. W tym czasie 65 razy trafiał do siatki rywali. Obecnie serwis „Transfermarkt” wycenia go na 55 milionów euro.

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