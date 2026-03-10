Xavi odsłonił kulisy odejścia z Barcelony. Wskazał jedną osobę

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Xavi Hernandez dementuje medialne doniesienia

FC Barcelona rywalizuje w tym sezonie o mistrzostwo La Liga z Realem Madryt. Katalończycy mają obecnie cztery oczka przewagi nad Królewskimi. Jednocześnie coraz częściej pojawiają się spekulacje dotyczące tego, kto może poprowadzić Barcę w kolejnej kampanii. Jednym z kandydatów jest Xavi, który odniósł się do słów prezydenta Joan Laporta, że chciał pożegnać dziesięciu zawodników.

– To nadal boli, bo to nieprawda. Opracowaliśmy plan, ponieważ byliśmy mocno ograniczeni przepisami dotyczącymi finansowego fair play i omawialiśmy tylko jedną sprzedaż – mówił trener cytowany przez „Mundo Deportivo”.

– Tak naprawdę Jordi Cruyff, Mateu Alemany i ja planowaliśmy pożegnać tylko jednego zawodnika. Którego? Wolałbym nie mówić z szacunku do niego. Pamiętam, że minęły dwa lub trzy tygodnie, a oni przestali odbierać moje telefony i wiadomości. Ufałem Laporcie, a Alejandro Echevarría (doradca ds. sportu) był moim przyjacielem, ale to on wyrzucił mnie z klubu – zaznaczył Xavi Hernandez.

– Był taki moment, kiedy Sergi Roberto, mój przyjaciel i kapitan, podszedł do mnie i powiedział: „Xavi, naprawdę jesteś przeciwny mojemu pozostaniu?”. Odpowiedziałem, że jest na odwrót, że mnie krytykują właśnie dlatego, że broniłem przedłużenia jego kontraktu. A potem powiedział mi, że pan Alejandro rozpuścił tę plotkę wśród kilku zawodników – wyjaśnił Hiszpan.

– Zawsze byłem szczery. Tak samo było z Gerard Pique, moim wieloletnim kolegą z drużyny, oraz z Jordi Alba, moim przyjacielem, kiedy powiedziałem mu, że czas odejść. Jak mógłbym nie być taki sam wobec wszystkich? – pytał retorycznie trener.

– Powstrzymałem się, ale prezes twierdzi, że chciałem, żeby odeszło dziesięciu zawodników, a to nieprawda. Szanuję Deco, ale jest on związany zobowiązaniami wobec Alejandro Echevarría, który tak naprawdę podejmuje decyzje – podkreślił Xavi Hernandez.

Tymczasem we wtorkowy wieczór FC Barcelona rozegra swoje spotkanie w Liga Mistrzów UEFA w roli gościa. Zagra wówczas z Newcastle United. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00.