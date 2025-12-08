Messi wskazał faworytów do triumfu na Mistrzostwach Świata 2026

Reprezentacja Argentyny na Mistrzostwach Świata 2026 będzie bronić tytułu. Leo Messi w rozmowie z ESPN wskazał faworytów do tytułu. Zdradził również, czy sam zagra na turnieju w Stanach Zjednoczonych.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Messi pominął Ronaldo. Nie wskazał Portugalii w gronie faworytów

Reprezentacja Argentyny na Mistrzostwach Świata 2022 zdobyła pierwsze od 1986 roku mistrzostwo świata. W wielkim finale pokonali w konkursie rzutów karnych reprezentację Francji. Najlepszym piłkarzem turnieju został wybrany Leo Messi.

Argentyńczyk na co dzień grający w Interze Miami ma przed sobą prawdopodobnie ostatni mundial w karierze. Razem z Albicelestes będzie bronił mistrzowskiego tytułu na stadionach, które zna ze zmagań ligowych. Najbliższe Mistrzostwa Świata odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. W rozmowie z ESPN zdradził, kto jego zdaniem znajduje się w gronie faworytów.

Z drużyn, które jego zdaniem mają szanse na zwycięstwo, wymienił Hiszpanię, Brazylię, Anglię, Francję i Niemcy. Co ciekawe wśród nich zabrakło reprezentacji Portugalii na czele z Cristiano Ronaldo. Oprócz tego został zapytany, czy sam zagra na zbliżającym się turnieju.

– Mam nadzieję, że tam będę. Już wcześniej mówiłem, że bardzo chciałbym zagrać. W najgorszym wypadku będę oglądać mecze na żywo, co też będzie wyjątkowe. Mistrzostwa Świata są wyjątkowe dla wszystkich, dla każdego kraju. Szczególnie dla nas, ponieważ przeżywamy je w zupełnie inny sposób – powiedział Leo Messi w rozmowie z ESPN.

Argentyna w losowaniu fazy grupowej Mistrzostw Świata trafiła do grupy J razem z Algierią, Austrią i Jordanią. Mistrzostwa Świata zostaną rozegrane w terminie 11 czerwca – 19 lipca.