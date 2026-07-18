Mourinho decyduje ws. gwiazd Realu. Wskazał pewniaków do gry

Maciej Rogowski / ALamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho nie odstawi Bellinghama i Viniciusa

Real Madryt ma za sobą dwa rozczarowujące sezony, podczas których nie udało się zdobyć ani jednego trofeum. Na krajowym podwórku dominowała Barcelona, a w Lidze Mistrzów dwukrotnie odpadał na poziomie ćwierćfinału. Wobec tego na Santiago Bernabeu zadecydowano o konieczności przeprowadzenia prawdziwej rewolucji – stąd angaż Jose Mourinho. Portugalczyk wraca do klubu po ponad dekadzie z wymagającym zadaniem. Musi zjednoczyć szatnię i poprowadzić ją do sukcesów.

Do tej pory Królewscy sięgnęli po czterech nowych zawodników – Marca Cucurellę, Bernardo Silvę, Ibrahimę Konate oraz Denzela Dumfriesa. Wydaje się, że powalczy o jeszcze jednego stopera i być może kolejnego środkowego pomocnika. Główna część przebudowy już się zakończyła, dlatego Mourinho wstępnie planuje pierwszy skład na nadchodzący sezon. „AS” ujawnia nazwiska, które mogą być pewne gry pod jego wodzą.

Liderem formacji ofensywnej pozostanie oczywiście Kylian Mbappe, ale Mourinho nie rezygnuje przy tym z Jude Bellinghama oraz Viniciusa Juniora. Dla każdego z tej trójki znajdzie się miejsce w jedenastce. O pierwszy skład nie muszą obawiać się także Federico Valverde i Thibaut Courtois. Portugalczyk jest dodatkowo zauroczony transferem Cucurelli, którego z miejsca uważa za filar lewej strony defensywy. Pozostali nowi zawodnicy najprawdopodobniej trafią na ławkę rezerwowych.

🚨 BREAKING: The following players are practically GUARANTEED to start for Jose Mourinho:



• Kylian Mbappé

• Jude Bellingham

• Viní Jr.

• Fede Valverde

• Thibaut Courtois

• Marc Cucurella



This will be the CORE of the new Real Madrid. @diarioas pic.twitter.com/ijjwGGKH5L — Madrid Zone (@theMadridZone) July 18, 2026

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