PSG szykuje dwa hitowe transfery. Wśród nich piłkarz Barcelony!

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

PSG celuje w transfer Torresa. Co zrobi Barcelona?

Paris Saint-Germain po obronie tytułu Ligi Mistrzów nie zamierza zwalniać. Celem jest dominacja europejskiego futbolu również w kolejnych sezonach. Z tego względu paryżanie pracują nad wzmocnieniami i szykują naprawdę ciekawe transfery. „L’Equipe” ujawnia, że na finiszu jest transfer Maghnesa Akliouche’a, który wciąż przebywa z reprezentacją Francji na mundialu. Po zakończeniu turnieju, PSG ma dopiąć zakup gwiazdy AS Monaco. To dopiero początek ruchów na rynku.

W obliczu odejścia Goncalo Ramosa do Milanu, Luis Enrique naciska na transfer nowego napastnika. Ma to być zawodnik do rotacji, który oczywiście będzie wystarczająco jakościowy, by grać w pierwszej jedenastce. Jego numerem jeden na liście życzeń pozostaje Ferran Torres, który cechuje się wszechstronnością i pasuje do szybkiej, technicznej gry w ofensywie.

Gwiazdor Barcelony ma przed sobą kluczową decyzję – jego umowa wygasa w przyszłym roku. Dla klubu to sygnał, że nie może planować z nim długoterminowej przyszłości. Torres może podpisać nowy kontrakt lub odejść jeszcze przed końcem letniego okienka. PSG z uwagą śledzi jego sytuację i wejdzie do gry, jeśli dostrzeże realną szansę na transfer.

Na Parc des Princes oczekują dodatkowo przybycia Lucasa Digne’a, który ma zostać nowym konkurentem Nuno Mendesa. Wydaje się, że po tych trzech ruchach kadra francuskiego giganta będzie dopięta.

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