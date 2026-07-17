Wielka awantura po decyzji ws. Marciniaka. „Skandaliczna i niebezpieczna nominacja”

15:31, 17. lipca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Mateusz Borek, TVP Sport

Szymon Marciniak nie będzie arbitrem finału Mistrzostw Świata 2026. Poprowadzi go Slavko Vincić. Ta nominacja wzbudza wielkie emocje wśród ekspertów, którzy grzmią ws. potraktowania Polaka.

Szymon Marciniak
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fot. DeFodi Images / Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Sypią się gromy po braku nominacji dla Marciniaka

Na Mistrzostwach Świata 2026 do rozegrania pozostały już tylko dwa mecze. Chodzi o te najważniejsze dla historii spotkania, a więc mecz o 3. miejsce i wielki finał mundialu. W ostatnim czasie sporo mówiło się jednak o nominacji sędziowskich na to spotkanie. Wśród kandydatów miał być Szymon Marciniak. Finalnie jednak władze FIFA zdecydowały się go pominąć.

Dlatego też mecz o złoty medal prowadzić będzie Słoweniec, Slavko Vincić. Doskonale znany kibicom w naszym kraju arbiter wzbudza wielkie kontrowersje. Eksperci wskazują bowiem na jego słaby sezon w najważniejszych rozgrywkach. Ta nominacja wywołała lawinę krytycznych komentarzy względem decyzji władz FIFA.

Dziwnie potraktowano Szymona Marciniaka na tym turnieju. Miał sędziować ćwierćfinał, potem półfinał a na koniec myśleliśmy, że albo coś historycznego albo spotkanie o 3 miejsce. Szymon Marciniak trenował w Miami i czekał na mecz w fazie pucharowej 19 dni. Jutro prawdopodobnie wraca do Polski – napisał Mateusz Borek na platformie X.

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– Nie da się merytorycznie uzasadnić decyzji nominowania Slavko Vincicia na głównego arbitra finału mistrzostw świata. Jego nominacja jest skandaliczna i niebezpieczna dla wyniku meczu – grzmiał z kolei były sędzia międzynarodowy, a obecnie ekspert „TVP Sport”, Rafał Rostkowski.

Dla mnie to śmieszna sytuacja. Trudno pojąć, dlaczego Collina zdecydował się trzymać tak dobrego arbitra do samego końca turnieju, nie wyznaczając go do żadnego spotkania fazy pucharowej – dodał Janusz Michalik, ekspert ESPN, wypożyczony do „TVP Sport” na czas mundialu.

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