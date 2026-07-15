On marzy o Realu Madryt. Gwiazdor poprosił o spotkanie w sprawie transferu

09:42, 15. lipca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  El Nacional

Rodri ma spotkać się z agentami po mundialu. Pomocnik Manchesteru City marzy o grze w Realu Madryt, choć mistrzowie Anglii chcą przedłużyć z nim kontrakt.

Florentino Perez
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fot. UPI/ Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Rodri chce omówić swoją przyszłość w Madrycie

Według informacji przekazanych przez El Nacional, Rodri poprosił swoich agentów o zorganizowanie spotkania w Madrycie około tydzień po zakończeniu mistrzostw świata. Hiszpański pomocnik chce przeanalizować możliwe scenariusze dotyczące swojej przyszłości.

Na stole mają znajdować się dwie opcje. Pierwsza to podpisanie nowego, bardzo lukratywnego kontraktu z Manchesterem City. Druga zakłada powrót do Hiszpanii i transfer do Realu Madryt, który według tych doniesień pozostaje jego wymarzonym kierunkiem.

Manchester City nie zamierza jednak łatwo rezygnować ze swojego lidera. Obecna umowa Rodriego obowiązuje do 2027 roku, a klub z Etihad Stadium chce jak najszybciej zabezpieczyć jego przyszłość nowym kontraktem.

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Spotkanie w Madrycie nie jest przypadkowe. Rodri chce spokojnie ocenić, jakie ma możliwości kontynuowania kariery w Hiszpanii i czy transfer do Realu Madryt może stać się realnym scenariuszem.

Na razie nie ma informacji o rozpoczęciu oficjalnych negocjacji z Realem Madryt. Według doniesień wszystko zależy od decyzji samego zawodnika oraz od tego, czy zdecyduje się przyjąć ofertę nowego kontraktu przedstawioną przez Manchester City.

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