Dusan Vlahović dostał ultimatum. Musi szybko odpowiedzieć na ofertę

Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Besiktas Stambuł czeka na decyzję Dusana Vlahovicia

Dusan Vlahović pozostaje wolnym zawodnikiem po tym, jak rozstał się z Juventusem. 26-letni napastnik poszukuje nowego pracodawcy i jest dostępny na zasadzie darmowego transferu, co czyni go jedną z najciekawszych okazji na rynku. Pozyskanie piłkarza o takiej renomie bez konieczności płacenia kwoty odstępnego z pewnością przyciąga uwagę wielu klubów z całego świata. W gronie zainteresowanych usługami reprezentanta Serbii znajduje się między innymi Besiktas Stambuł, który od dłuższego czasu monitoruje jego sytuację.

Jak poinformowała hiszpańska gazeta „SPORT”, turecki gigant od wielu tygodni zabiega o sprowadzenie Vlahovicia, jednak powoli traci cierpliwość. Besiktas już jakiś czas temu przedstawił zawodnikowi oficjalną ofertę kontraktu, a teraz postawił sprawę jasno. Według najnowszych doniesień władze potentata znad Bosforu dały napastnikowi zaledwie 24 godziny na podjęcie ostatecznej decyzji. Jeśli Serb nie odpowie w wyznaczonym terminie, to opisywana propozycja wygaśnie.

Vlahović reprezentował barwy drużyny Starej Damy od stycznia 2022 roku, gdy przeniósł się do Turynu z Fiorentiny za ponad 85 milionów euro. W koszulce ekipy Bianconerich rozegrał łącznie 168 spotkań, zdobył 68 bramek i zanotował 16 asyst, należąc do najważniejszych postaci zespołu z Piemontu. Serbski snajper jest także łączony z Barceloną oraz Chelsea. Według serwisu „Transfermarkt” jego obecna wartość rynkowa wynosi około 35 milionów euro.

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