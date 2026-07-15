Borussia Dortmund zarzuciła sieć na skutecznego napastnika

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Nicolo Tresoldi przyciągnął uwagę Borussii Dortmund

Borussia Dortmund może zostać zmuszona do poważnego wzmocnienia swojej formacji ofensywnej jeszcze w trakcie letniego okna transferowego. Karim Adeyemi jest bowiem o krok od przeprowadzki do Barcelony, a jednocześnie niepewna pozostaje przyszłość Serhou Guirassy’ego. Władze klubu z Signal Iduna Park intensywnie analizują rynek transferowy, poszukując zawodnika, który wniósłby odpowiednią jakość do linii ataku zespołu prowadzonego przez Niko Kovaca.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Borussia Dortmund uważnie monitoruje sytuację Nicolo Tresoldiego. 21-letni napastnik na co dzień reprezentuje barwy Club Brugge, gdzie imponuje skutecznością na belgijskich boiskach. Według doniesień niemiecki gigant prowadzi już zaawansowane rozmowy z samym piłkarzem, a obie strony mają być bliskie osiągnięcia porozumienia w sprawie warunków kontraktu indywidualnego. To sprawia, że transfer urodzonego we Włoszech snajpera do Bundesligi staje się coraz bardziej realnym scenariuszem.

Mierzący 186 centymetrów napastnik występuje w koszulce wyżej wspomnianego Club Brugge od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Jan Breydel Stadion za 7,5 miliona euro z Hannoveru 96, gdzie stawiał pierwsze kroki w seniorskiej piłce. W minionej kampanii Tresoldi rozegrał 58 spotkań, zdobył 23 bramki i zanotował 9 asyst, potwierdzając swój duży potencjał. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi mniej więcej 25 milionów euro, jednak belgijski klub oczekuje za młodzieżowego reprezentanta Niemiec około 35 milionów euro.

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