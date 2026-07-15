Haaland poprosił swoich agentów o spotkanie. Wybrał to miasto

Erling Haaland poprosił agentów o spotkanie w sprawie swojej przyszłości. Norweg analizuje możliwy transfer z Manchesteru City w 2027 roku.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham i Erling Haaland

Haaland spotka się z agentami w Marbelli

Erling Haaland poprosił swoich przedstawicieli o spotkanie w Marbelli. Norweski napastnik spędza tam część lata i chce w spokojnych warunkach omówić kolejne kroki w swojej karierze.

Jak informuje El Nacional, rozmowy mają dotyczyć jego kontraktu z Manchesterem City, możliwych warunków odejścia oraz stanowiska angielskiego klubu. Piłkarz chce też ustalić, czy latem 2027 roku pojawi się realna możliwość zmiany zespołu.

Haaland nie zamierza odchodzić podczas obecnego okna transferowego. Uważa jednak, że nie może czekać z planowaniem przyszłości do ostatniej chwili. Jego umowa z Manchesterem City jest długa, dlatego ewentualny transfer wymagałby skomplikowanych negocjacji.

Klub nie chce stracić napastnika i dzięki kontraktowi ma mocną pozycję. Norweg chce mimo to poznać swoje możliwości z odpowiednim wyprzedzeniem.

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Kolejne rozmowy zaplanowano w Madrycie

Po spotkaniu w Marbelli ma dojść do kolejnych rozmów w Madrycie. Tym razem celem będzie sprawdzenie możliwych kierunków w LaLidze.

Haaland nadal uważa Hiszpanię za atrakcyjne miejsce do kontynuowania kariery. Gra w tamtejszej lidze pozwoliłaby mu rozpocząć nowy etap po latach spędzonych w Premier League.

Nie ma jednak decyzji o transferze ani porozumienia z konkretnym klubem. Napastnik chce jedynie przygotować się na sytuację, w której latem 2027 roku pojawi się możliwość opuszczenia Manchesteru City.