Real nie wyklucza hitowego transferu. Gwiazda mundialu może zagrać w Madrycie

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Rodri wciąż na celowniku Realu Madryt

Real Madryt wciąż rozgląda się za nowym środkowym pomocnikiem, który odpowiadałby za kreowanie gry i nadawanie rytmu akcjom ofensywnym. W zespole prowadzonym przez Jose Mourinho brakuje zawodnika o takim profilu, dlatego od dłuższego czasu z przeprowadzką na Santiago Bernabeu łączony jest Rodri. Choć jeszcze niedawno wydawało się, że transfer 30-letniego Hiszpana do stołecznego klubu nie dojdzie do skutku, to jego znakomite występy podczas mistrzostw świata sprawiły, iż temat ponownie nabrał rozpędu.

Jak poinformowała stacja radiowa „Cadena SER”, część osób z zarządu Realu Madryt mocno naciska na sprowadzenie kapitana reprezentacji Hiszpanii. Rodri w pełni wrócił do formy po poważnej kontuzji, co potwierdza w trakcie mundialu, gdzie należy do najlepszych piłkarzy turnieju. Pomocnik Manchesteru City poprowadził drużynę narodową do finału prestiżowych rozgrywek, imponując spokojem, przeglądem pola oraz jakością w rozegraniu. Niewykluczone więc, że Królewscy ostatecznie zdecydują się złożyć za niego ofertę, mimo podziałów w klubowych władzach.

Mierzący 190 centymetrów pomocnik jest zawodnikiem zespołu Obywateli od lipca 2019 roku, kiedy przeniósł się na Etihad Stadium z Atletico Madryt za 70 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał łącznie 298 spotkań, zdobył 28 bramek i zaliczył 32 asysty, stając się jednym z liderów ekipy The Citizens. Portal „Transfermarkt” wycenia obecnie reprezentanta Hiszpanii na około 50 milionów euro, dlatego z podobnym wydatkiem musi liczyć się Real Madryt. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a Manchester City chce przedłużyć współpracę ze swoją gwiazdą.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie