Mbappe pewny swego. Francja faworytem MŚ 2026?!

Kylian Mbappe uważa, że reprezentacja Francji jest gotowa, by sięgnąć po trofeum na najbliższych mistrzostwach świata. Wierzy w wielki potencjał swojej drużyny.

fot. Saolab / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Francja faworytem na mundialu? Mbappe wierzy w swoją drużynę

Kylian Mbappe w 2018 roku debiutował na mistrzostwach świata. Był to wielki turniej dla reprezentacji Francji oraz samego zawodnika, bowiem udało się wtedy zatriumfować. Przed czterema laty Trójkolorowi również otarli się o końcowy triumf – wówczas w finale lepsza okazała się Argentyna, ale do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był konkurs rzutów karnych.

Kolejny mundial zbliża się wielkimi krokami. Francja ponownie będzie głównym kandydatem do zwycięstwa – ma olbrzymią jakość w drużynie, a w szczególności w ofensywie. Mbappe będzie mógł liczyć na wsparcie takich piłkarzy, jak Ousmane Dembele, Michael Olise czy Hugo Ekitike.

Francuzi pokazali niedawno swoją siłę, ogrywając w prestiżowym sparingu Brazylię. Mbappe jest świadomy z potencjału kadry i wierzy, że zdobędzie mistrzostwo świata po raz drugi w swojej karierze.

– Jestem bardzo spokojny. Wiem, czym są mistrzostwa świata, stałem się ich weteranem i kapitanem drużyny. To ja mogę teraz doradzać moim kolegom, którzy doświadczą tego po raz pierwszy. (…) Jesteśmy przygotowani na mistrzostwa świata. Podejdziemy do tego z pokorą, ale mamy do zrealizowania misję. Misję, by przywieźć trofeum do domu – zapowiedział gwiazdor Trójkolorowych.