Mbappe pewny swego. Francja faworytem MŚ 2026?!

09:38, 29. marca 2026
Sebastian Janus
Kylian Mbappe uważa, że reprezentacja Francji jest gotowa, by sięgnąć po trofeum na najbliższych mistrzostwach świata. Wierzy w wielki potencjał swojej drużyny.

fot. Saolab / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe w 2018 roku debiutował na mistrzostwach świata. Był to wielki turniej dla reprezentacji Francji oraz samego zawodnika, bowiem udało się wtedy zatriumfować. Przed czterema laty Trójkolorowi również otarli się o końcowy triumf – wówczas w finale lepsza okazała się Argentyna, ale do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był konkurs rzutów karnych.

Kolejny mundial zbliża się wielkimi krokami. Francja ponownie będzie głównym kandydatem do zwycięstwa – ma olbrzymią jakość w drużynie, a w szczególności w ofensywie. Mbappe będzie mógł liczyć na wsparcie takich piłkarzy, jak Ousmane Dembele, Michael Olise czy Hugo Ekitike.

Francuzi pokazali niedawno swoją siłę, ogrywając w prestiżowym sparingu Brazylię. Mbappe jest świadomy z potencjału kadry i wierzy, że zdobędzie mistrzostwo świata po raz drugi w swojej karierze.

– Jestem bardzo spokojny. Wiem, czym są mistrzostwa świata, stałem się ich weteranem i kapitanem drużyny. To ja mogę teraz doradzać moim kolegom, którzy doświadczą tego po raz pierwszy. (…) Jesteśmy przygotowani na mistrzostwa świata. Podejdziemy do tego z pokorą, ale mamy do zrealizowania misję. Misję, by przywieźć trofeum do domu – zapowiedział gwiazdor Trójkolorowych.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości