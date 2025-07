Kulesza szuka nowego selekcjonera. Dziennikarz wskazał zaskakującego kandydata

PressFocus Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Kandydatem, który jest do wzięcia jest Aleksandar Vuković – mówi Koliński

Michał Probierz kilka dni po meczu z Finlandią zrezygnował z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski. Od trzech tygodni Biało-Czerwoni nie mają trenera, a nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższych dniach sytuacja miała ulec zmianie. Cezary Kulesza, choć prowadził rozmowy z Maciejem Skorżą, to w odpowiedzi usłyszał, że szkoleniowiec woli zostać w Urawie Red Diamonds.

Co ciekawe, jakiś czas temu Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl przekazał, że prezes PZPN na poważnie rozpocznie poszukiwania nowego trenera dopiero od wtorku (1 lipca). W międzyczasie oprócz Skorży z listy kandydatów wykreślony został Kosta Runjaić, który zdecydował się przedłużyć kontrakt z Udinese. Aktualnie wyraźnego faworyta brakuje, a wybór nowego trenera może być sporym zaskoczeniem. Jarosław Koliński z Przeglądu Sportowego Onet wskazał szokującego kandydata do przejęcia Biało-Czerwonych.

– Kandydatem, który jest do wzięcia, zna język polski i nasze realia jest Aleksandar Vuković. Nie wskazuje go jako przyszłego selekcjonera, bo byłaby to szokująca kandydatura, ale jeśli żadne z tych nazwisk, które wymienił Cezary Kulesza, nie będzie selekcjonerem, to może właśnie Vuković, który pracuje w Polsce od dawna i swoją pracą pokazał, że jest dobrym trenerem. Przejmował Piast Gliwice, gdy byli na skraju spadku z Ekstraklasy. W Legii Warszawa również potrafił wykonać dobrą pracę – powiedział w programie na kanale Meczyki.pl.

Vuković jeszcze do niedawna odpowiadał za wyniki Piasta Gliwice. Z klubem pożegnał się jednak po zakończeniu sezonu 2024/2025. W roli trenera gliwickiego zespołu zasiadał na ławce trenerskiej w 98 meczach. Jego bilans to 39 zwycięstw, 33 remisy i 26 porażek. W przeszłości prowadził także Legię Warszawa, z którą zdobył mistrzostwo Polski w 2020 roku.